Τζέιμι Ντάιμον (JPMorgan): Η αγορά ομολόγων θα καταρρεύσει - Θα πανικοβληθείτε και εμείς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα

«Και μετά κάποιοι φίλοι μου θα πουν ότι μας αρέσουν οι κρίσεις επειδή είναι καλές για την JPMorgan Chase», δήλωσε ο CEO της JP Morgan Chase

Jamie Dimon

Καμπανάκι κινδύνου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan Chase, Τζέιμι Νταίμον, ο οποίος προβλέπει ότι επίκειται κατάρρευση στην αμερικανική αγορά ομολόγων. «Η κατάρρευση στην αγορά ομολόγων είναι βέβαιο ότι θα συμβεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν γνωρίζω αν αυτό θα εξελιχθεί σε κρίση μέσα στους επόμενους έξι μήνες ή σε έξι χρόνια», είπε χαρακτηριστικά. «Ελπίζω όμως να αλλάξουμε την πορεία του χρέους και να ενισχύσουμε τον ρόλο των market makers. Δυστυχώς, ίσως χρειαστούμε μια κρίση για να ξυπνήσουμε».

«Σας το λέω: θα συμβεί και θα πανικοβληθείτε. Εγώ δεν θα πανικοβληθώ, θα είμαστε καλά. Πιθανότατα θα βγάλουμε και περισσότερα χρήματα. Και μετά κάποιοι φίλοι μου θα πουν ότι μας αρέσουν οι κρίσεις επειδή είναι καλές για την JPMorgan Chase — κάτι που δεν ισχύει φυσικά», σημείωσε ο ίδιος.

