Νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Ιούλιο ανακοίνωσαν 8 μέλη του OPEC+

Το Ριάντ, η Μόσχα και οι άλλες έξι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+, που άρχισαν τον Απρίλιο να ξανανοίγουν τις βάνες πετρελαίου, ανακοίνωσαν σήμερα μια νέα μεγάλη αύξηση της παραγωγής τον Ιούλιο.

Θα εξορύσσουν από τη γη επιπλέον 411.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, όπως και τον Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με μια ανακοίνωση, την τριπλάσια ποσότητα από εκείνην που είχε προβλεφθεί αρχικά.

Εκτός από τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν είχαν συμφωνήσει τα τελευταία χρόνια σε επιπρόσθετες εθελοντικές μειώσεις συνολικά 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως με σκοπό την αύξηση των τιμών.

Είχαν αποφασίσει στις αρχές του έτους μια σταδιακή επαναφορά, όμως την άνοιξη αποφάσισαν να επιταχύνουν τον ρυθμό. Αυτή η αλλαγή πλεύσης προκάλεσε πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού σε περίπου 60 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Ο ΟΠΕΚ+ «χτύπησε τρεις φορές: τον Μάιο ήταν μια προειδοποίηση, τον Ιούνιο μια επιβεβαίωση και τον Ιούλιο μια προειδοποιητική βολή» σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής της Rystad Energy.

«Το εύρος της αύξησης της παραγωγής δείχνει περισσότερα από την εσωτερική δυναμική της προσφοράς», εκτιμά. «Πρόκειται για μια στρατηγική εξομάλυνση με γεωπολιτική στόχευση: η Σαουδική Αραβία μοιάζει να υποκύπτει στα αιτήματα» του Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από το Ριάντ να παράγει περισσότερο προκειμένου να πέσουν οι τιμές του μαύρου χρυσού και κατ΄επέκταση οι τιμές στην αντλία για τους καταναλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

