ΣΥΡΙΖΑ: Νέο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με πολιτικό άρωμα ΝΔ

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει μέσω σχετικής του ανακοίνωσης ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με αφορμή την υπόθεση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει το κόμμα, «Περί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να εισέπραξαν δύο οικογένειες σχετιζόμενες με πολιτεύτρια της ΝΔ από το 2019 έως και το 2024 από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «Οι εν λόγω δικαιούχοι παρά το τεράστιο σκάνδαλο στον Οργανισμό και τις αποδείξεις ότι χιλιάδες ζώα δηλώνονταν ψευδώς ακόμα δεν ελέγχονται από κανέναν μηχανισμό».

Καταλήγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει:

«Τρία ερωτήματα πρέπει να απαντήσει ΑΜΕΣΑ ο κ. Μητσοτάκης:

1. Είναι αληθή αυτά τα στοιχεία με τα δυσθεώρητα νούμερα;

2. Αν ναι πόσες άλλες οικογένειες έχουν λάβει ανάλογη επιδότηση;

3. Θα ελεγχθεί η αλήθεια των δηλώσεων που έκαναν οι εν λόγω δικαιούχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πότε;».



Πηγή: skai.gr

