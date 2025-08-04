Κεραμέως: Εντυπωσιακή αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών

«Εντυπωσιακή αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δείχνουν τα στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2025», σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η κ. Κεραμέως σε ανάρτησή της στο Facebook τονίζει: «εργασία με διαφάνεια και έλεγχο. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους».

Τα στοιχεία για το 1ο εξάμηνο του 2025 δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:

+81% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024

+110% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τουρισμό:

+855% στο εξάμηνο

+800% μόνο τον Ιούνιο

Σημαντικές αυξήσεις και σε άλλους βασικούς κλάδους:

Λιανεμπόριο: +111% (εξάμηνο), +146% (Ιούνιος)

Βιομηχανία: +77% (εξάμηνο), +68% (Ιούνιος)

Εστίαση: +115% (εξάμηνο), +226% (Ιούνιος)

«Η Ψηφιακή Κάρτα δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο, είναι ασπίδα για τον εργαζόμενο και μοχλός διαφάνειας στην αγορά εργασίας» καταλήγει η υπουργός.

Πηγή: skai.gr

