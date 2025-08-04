Στήριξη 63 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους, λόγω εγκλεισμού και ζωονόσων

Τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), ύψους έως 63 εκατομμυρίων ευρώ, προς τους αιγοπροβατοτρόφους της χώρας, λόγω εγκλεισμού των ζώων, ως απόρροια των ζωονόσων και του αυξημένου κόστους ζωοτροφών, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αφορά παραγωγούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και έρχεται να καλύψει τις επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους διατροφής των ζώων, που προκλήθηκαν από την έξαρση ζωονόσων, όπως η πανώλη των μικρών μηρυκαστικών και η ευλογιά, καθώς και από τον περιορισμό των μετακινήσεων, που επιβλήθηκαν τα έτη 2024 και 2025.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί που παρέδωσαν γάλα σε μεταποιητικές μονάδες το 2024, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία απογραφής ζωικού κεφαλαίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) και έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το ίδιο έτος.

Κατ' εξαίρεση, για νησιά στα οποία δεν λειτουργούν μεταποιητικές μονάδες, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης ακόμα και χωρίς παράδοση γάλακτος, υπό την προϋπόθεση της απογραφής και της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Η ενίσχυση αφορά ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, και το ύψος της διαμορφώνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα, με τρεις διακριτές κατηγορίες:

1. Ποσό ενίσχυσης 4 ευρώ ανά ζώο στις εξής περιφερειακές ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Αργολίδας, Αρκαδίας, 'Αρτας, Αχαΐας, εκτός Δημ. Καλαβρύτων, Βορείου Τομέα Αθηνών, Γρεβενών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήρας, Ιθάκης, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Καστοριάς, Κέα-Κύθνου, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κω, Λακωνίας, Λασιθίου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Νήσων, Πάρου, Πέλλας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ρόδου, Σάμου, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Φλώρινας, Χανίων, Χίου, Θεσσαλονίκης, πλην δήμων Βόλβης και Λαγκαδά, Βοιωτίας και Φθιώτιδας.

2. Ποσό ενίσχυσης 6 ευρώ ανά ζώο στις εξής περιφερειακές ενότητες: 'Ανδρου, Δράμας, Δυτικής Αττικής, Ηρακλείου, Σερρών, Ευβοίας, Κορινθίας, Λέσβου, Λήμνου, Θάσου, Θεσσαλονίκης (Δήμοι Βόλβης και Λαγκαδά), Πιερίας και Φλώρινας.

3. Ποσό ενίσχυσης 14 ευρώ ανά ζώο στις εξής περιφερειακές ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας-Δήμος Καλαβρύτων, Έβρου, Ηλείας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Τρικάλων, Φωκίδας και Χαλκιδικής.

Σημειώνεται ότι τη διαδικασία πληρωμής και ελέγχου αναλαμβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος προβαίνει στους απαραίτητους διοικητικούς και μηχανογραφικούς ελέγχους, ενημερώνει τους δικαιούχους για το ποσό που τους αναλογεί και εκδίδει τις σχετικές εντολές πληρωμής.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε: «Είχαμε δεσμευτεί ότι θα στηρίξουμε έμπρακτα τους κτηνοτρόφους, που επλήγησαν από τις συνέπειες των ζωονόσων και το αυξημένο κόστος ζωοτροφών. Σήμερα, με την ενεργοποίηση της ενίσχυσης, ύψους έως 63 εκατομμυρίων ευρώ, κάνουμε πράξη αυτήν τη δέσμευση. Δίνουμε ανάσα στους ανθρώπους της παραγωγής και ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί θεμέλιο της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, υπογράμμισε: «Με 63 εκατομμύρια ευρώ, στηρίζουμε έμπρακτα την αιγοπροβατοτροφία, που δοκιμάστηκε σκληρά από τις ζωονόσους και τους περιορισμούς εκτροφής. Η πρόβλεψη για ενίσχυση έως 14 ευρώ ανά ζώο, αποτελεί ισχυρό σήμα πολιτικής βούλησης και έμπρακτης ενίσχυσης των πληγέντων κτηνοτρόφων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.