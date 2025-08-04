Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με αριθμό 124757 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 4199/31.07.2025) με την οποία αυξάνεται κατά 13 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και παρατείνονται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, καθώς και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

Πλέον, ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 31ης Δεκεμβρίου 2025, ενώ ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η διάρκεια της δράσης μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν στο σύνολό τους πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από αύριο Τρίτη 5/8/2025 και ώρα 00.01 θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης https://kinoumeilektrika3.gov.gr/.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, για τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν, ορίζεται η 7η Ιουνίου 2025.

Δεν δικαιούνται επιδότησης ηλεκτρικά οχήματα με λιανική τιμή προ φόρων μεγαλύτερης των 50.000 ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά με μέτρα και πολιτικές τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις μεταφορές προς όφελος των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

