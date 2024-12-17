Σε καταγγελίες πολιτών αναφορικά με τις υπερβολικές χρεώσεις του τραπεζικού συστήματος απάντησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας σε σχετική καταγγελία διευκρίνισε ότι έχουν μειωθεί οι διατραπεζικές συναλλαγές από τα ΑΤΜ οι προμήθειες στην πληρωμή ΔΕΚΟ είναι μηδενικές και τα εμβάσματα πλέον χρεώνονται 0,50 λεπτά για αυτόν που τα λαμβάνει και άλλο τόσο για αυτόν που τα δέχεται.

Η κυβέρνηση πήρε μέτρα καθώς όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης μετά τις επικοινωνίες με τις τράπεζες δεν προέκυψε αποτέλεσμα.

Επίσης στις καταγγελίες για προμήθεια στην έκδοση τραπεζικής επιταγής ακόμα και αν κάποιος την εκδώσει για τον εαυτό του, ο υπουργός απάντησε ότι πρόκειται για ελεύθερη αγορά.

Για τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο που ξαφνικά βρέθηκαν να χρωστάνε διπλάσιο ποσό, ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε υπομονή καθώς είναι ένα ζήτημα που το υπουργείο το παρακολουθεί. «Θα κάνουμε ότι επιτρέπεται βασιζόμενοι και σε πρακτικές άλλων κρατών», είπε .

Πηγή: skai.gr

