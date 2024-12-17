Η Google ανακοίνωσε σήμερα ότι η Debbie Weinstein αναλαμβάνει τη θέση της Προέδρου της Google για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA).

Καθώς η Google συνεχίζει τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η Debbie Weinstein θα ηγείται της προσπάθειας της εταιρείας να διασφαλίσει ότι ο κάθε άνθρωπος στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μ. Ανατολή, Αφρική) θα επωφελείται από την καινοτόμο τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εταιρεία Public First, τα προϊόντα, οι πλατφόρμες και τα εργαλεία της Google συνεισέφεραν περίπου 179 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική δραστηριότητα το 2023 μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έδωσαν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απασχολούν πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Debbie Weinstein θα επικεντρωθεί στο να βοηθήσει τους χρήστες, τις επιχειρήσεις, τους συνεργάτες και τις κυβερνήσεις σε όλες χώρες της περιοχής ΕΜΕΑ να αξιοποιήσουν τις σημαντικές, αναξιοποίητες -μέχρι τώρα- δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μία πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Implement Consulting Group, για λογαριασμό της Google, εκτιμά ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) θα μπορούσε να προσθέσει μεταξύ 1,2 και 1,4 τρισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αλλιώς ποσοστό που αγγίζει το 8%, μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Ο Philipp Schindler, Senior Vice President και Chief Business Officer της Google, ανέφερε: «Ζούμε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και μόλις τώρα έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τον μετασχηματιστικό της αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την τεχνολογία, είμαι ενθουσιασμένος που διορίσαμε ως Πρόεδρο της Google για την περιοχή EMEA μια ηγέτιδα με όραμα. Η Debbie διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επίτευξη ανάπτυξης που ωφελεί όλους, καθώς και το πάθος και την αποφασιστικότητα που απαιτούνται για την επιτυχία των πελατών μας, καθώς φέρνουμε τα καλύτερα στοιχεία της εποχής Gemini σε όλους, στην περιοχή EMEA».

Η Debbie Weinstein, Πρόεδρος της Google για την EMEA, πρόσθεσε: «Η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική συνθέτουν μια περιοχή εκπληκτικά διαφορετική και ποικιλόμορφη, όμως η τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης που μπορεί να δημιουργήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι καθολική. Προτεραιότητά μου θα είναι να αξιοποιήσω αυτές τις δυνατότητες για να αναδείξω την ανάπτυξη που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους – χρήστες, επιχειρήσεις, συνεργάτες και κυβερνήσεις σε κάθε μέρος της περιοχής. Είμαι ενθουσιασμένη που αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο σε μια κομβική στιγμή, σε μια εταιρεία όπου εργάζομαι εδώ και δέκα χρόνια και ηγούμαι πλέον μιας περιοχής όπου έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου».

Πάνω από 29.000 άνθρωποι εργάζονται για την Google στην περιοχή ΕΜΕΑ σε 56 γραφεία, σε 35 χώρες. Υπάρχουν ομάδες της Google σε όλη την περιοχή που κατασκευάζουν προϊόντα, από το Android, το Chrome και το Cloud, έως την Αναζήτηση και το YouTube, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται τις τεχνολογικές υποδομές της εταιρείας. Επίσης, η περιοχή ΕΜΕΑ ηγείται σημαντικής προόδου στην έρευνα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Google DeepMind, με έδρα το Λονδίνο, έχει σημειώσει σημαντικές καινοτομίες, όπως το βραβευμένο με Νόμπελ AlphaFold, που επιταχύνει την επιστημονική έρευνα σε πολλούς τομείς της επιστήμης. Στην Κένυα και τη Γκάνα, ερευνητές της Google χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την πρόβλεψη πλημμυρών και την ενίσχυση της ασφάλειας τροφίμων.

Ποια είναι η Debbie Weinstein

Η Debbie Weinstein εντάχθηκε στην Google το 2014 και από τότε έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι πρότινος υπήρξε Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της Google για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Πριν από αυτό, ως Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Λύσεων για Διαφημιζόμενους, είχε καθοριστικό ρόλο στο να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους σε όλο τον κόσμο μπορούν να αναπτύσσονται μέσω του YouTube. Η Debbie εντάχθηκε στη Google ως Γενική Διευθύντρια των ομάδων πωλήσεων, στρατηγικής και λειτουργιών της εταιρείας σε όλη την περιοχή EMEA.

Πριν από την ένταξή της στην Google, η Debbie ήταν Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Unilever, όπου ήταν υπεύθυνη για τον παγκόσμιο στρατηγικό σχεδιασμό επικοινωνίας, την ανάπτυξη του ψηφιακού μάρκετινγκ και τη καθοδήγηση των παγκόσμιων συνεργασιών της εταιρείας μέσων ενημέρωσης της εταιρείας. Η δουλειά της στη Unilever έχει αναγνωριστεί ευρέως, αποσπώντας πλήθος βραβείων στον τομέα της, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων Cannes Lions, καθώς και την τιμητική διάκριση Game Changer από την Advertising Women of New York.

Νωρίτερα στην καριέρα της, η Debbie εργάστηκε στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τη στρατηγική και την επιχειρηματική ανάπτυξη σε εταιρείες μέσων ενημέρωσης όπως η Viacom, η MTV Networks και η Bolt.com. Ίδρυσε μία εταιρεία παιδικών τροφίμων, την Swingset Kitchens και ξεκίνησε την καριέρα της ως τραπεζίτης επενδύσεων στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Goldman, Sachs & Co. Έχει MBA από το Harvard Business School και πτυχίο (BA) από το Brown University.

