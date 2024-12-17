Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους, καθώς και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε ευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 5162/2024.
Α. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η οικονομική ενίσχυση αφορά συνολικά 602.581 συνταξιούχους.
Πίνακας για το πώς κατανέμεται η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων.
Β. Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών
Επιπλέον, θα καταβληθεί επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, ύψους 200 ευρώ, σε 55.074 δικαιούχους, που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
- Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και έχουν ποσοστό αναπηρίας 100% (Π.Δ. 334/1988),
- Συνταξιούχοι Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας (Π.Δ. 169/2007, άρθρο 54),
- Δικαιούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος (Ν. 1140/1981, άρθρο 42) και
- Δικαιούχοι επιδομάτων των άρθρων 100-103 του Π.Δ. 168/2007 και του άρθρου 54Α του Π.Δ. 169/2007.
