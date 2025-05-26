Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε πυρετώδεις ρυθμούς γράφουν στο Υπουργείο Οικονομικών τα τρία νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Το πρώτο χρονικά – πριν από τις 15 Ιουνίου – θα είναι το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των νέων κοινοτικών δημοσιονομικών κανόνων στο Εθνικό Δίκαιο.

Στην ουσία, δηλαδή, θα γίνει νόμος του κράτους ότι αυτό που έχει πρώτιστη σημασία ως προς τη δημοσιονομική εποπτεία των κρατών μελών δεν θα είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά οι καθαρές πρωτογενείς δαπάνες.



Στο νομοσχέδιο αυτό σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr θα ενταχθούν και τα 2 επιπλέον μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός αμέσως μετά το Πάσχα και αφορούν την επιδότηση ενός ενοικίου έως €800 και το επίδομα των €250 στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.



Μόνο που στο νομοσχέδιο θα υπάρχει και μια βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες καθώς αφαιρείται το ηλικιακό όριο των 65 ετών για όσους παίρνουν αναπηρική σύνταξη. Διορθώνεται δηλαδή μια μεγάλη αδικία που άφηνε εκτός της ενίσχυσης χωρίς λόγο χιλιάδες φορολογουμένους σε πραγματική ανάγκη.



Το skai.gr μαθαίνει όμως ότι δεν προβλέπεται ανάλογη…διόρθωση για τις 2 άλλες «αδικίες» έτσι όπως έχουν αναδειχθεί στο δημόσιο λόγο. Τις χήρες δηλαδή και τα ορφανά με το ηλικιακό όριο να παραμένει και στις δύο κατηγορίες.



Οι δικαιούχοι του επιδόματος των €250 το οποίο θα χορηγείται κάθε Νοέμβριο είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι, ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, άνω των 65 ετών – υπολογίζονται σε 1.157.551 σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών - που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια

Ετήσιο εισόδημα έως €14.000 και ακίνητη περιουσία έως €200.000 για τους άγαμους ή χήρους

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως €26.000 και ακίνητη περιουσία έως €300.000 για τους έγγαμους ή όσους βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης

Ανασφάλιστοι υπερήλικες. Όσοι δηλαδή είναι άνω των 67 ετών και δεν έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα. Αριθμούν σε 34.357

Όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ έχοντας περάσει φυσικά την απαιτούμενη αξιολόγηση. Υπολογίζονται σε 248.823.



Το επίδομα θα κατατίθεται στον λογαριασμό των δικαιούχων έως τις 30 Νοεμβρίου και θα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε περίπου €360 εκατ.



Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται και η διετής επέκταση – για τα έτη 2025 και 2026 – της μείωσης φόρου έως €16.000 σε ορίζοντα 5ετίας για ανακαινίσεις κατοικιών λειτουργικής, αισθητικής ή ενεργειακής φύσης.

Πηγή: skai.gr

