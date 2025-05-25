Πάνω από τις μισές εταιρείες στην Ευρώπη συνεδριάζουν online

Το 2024, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δέκα ή περισσότερους εργαζομένους (52,9%) πραγματοποίησαν συναντήσεις εξ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου. Το ποσοστό αυτό σηματοδοτεί αύξηση κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022, υποδηλώνοντας ότι οι αλλαγές στον τρόπο εργασίας, που προέκυψαν από την πανδημία του COVID-19, δεν ήταν προσωρινές - αντίθετα, μετατρέπονται σε σταθερά χαρακτηριστικά του νέου εργασιακού τοπίου.

Η υιοθέτηση των online συναντήσεων ποικίλλει σημαντικά, ανά χώρα. Οι σκανδιναβικές χώρες οδηγούν την τάση: στη Φινλανδία, το 84,5% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε ψηφιακές συναντήσεις, στη Σουηδία το 79,1%, στη Δανία το 78,5%, και στο Βέλγιο το 70,1%. Αντιθέτως, στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Βουλγαρία (32,4%), η Ουγγαρία (33,5%), η Λετονία (34,0%) και η Ρουμανία (34,9%). Η γεωγραφική αυτή διαφοροποίηση αντανακλά διαφορές στην τεχνολογική υποδομή, τη νοοτροπία και την οργανωτική ωριμότητα.

Το 53% των ευρωπαϊκών εταιρειών πραγματοποίησε online συναντήσεις το 2024. Οι μεγάλες εταιρείες πρωτοστατούν

Πέρα από τις online συναντήσεις, η γενικότερη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης των εργαζομένων σε βασικά ψηφιακά εργαλεία αποτελεί βασικό δείκτη ψηφιακής ωριμότητας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 60,2% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους εργαζομένους παρείχε και τους τρεις τύπους απομακρυσμένης πρόσβασης: στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, στα έγγραφα (αρχεία, παρουσιάσεις, πίνακες, φωτογραφίες) και στις επιχειρησιακές εφαρμογές (λογιστική, πωλήσεις, παραγγελίες, CRM συστήματα).

Πρωτοστατούν οι μεγάλες εταιρείες

Η διαφορά ανάμεσα στα μεγέθη των επιχειρήσεων είναι εντυπωσιακή: σχεδόν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις (91,9%) προσέφεραν και τους τρεις τύπους απομακρυσμένης πρόσβασης, έναντι 78,2% των μεσαίων και μόλις 56,0% των μικρών.

Αναλυτικότερα, οι μεγάλες επιχειρήσεις εξασφάλισαν απομακρυσμένη πρόσβαση για τους εργαζόμενους τους στο email σε ποσοστό 97,8%, στα έγγραφα σε ποσοστό 94,9% και στις επιχειρησιακές εφαρμογές σε ποσοστό 93,1%. Οι μεσαίες επιχειρήσεις ακολούθησαν με αντίστοιχα ποσοστά 92,2%, 83,9% και 82,0%.

Οι μικρές επιχειρήσεις, αν και υστερούν, σημείωσαν βελτίωση, με 78,5% να προσφέρει πρόσβαση στο email, 65,5% στα έγγραφα και 61,8% στις εφαρμογές - με την τελευταία κατηγορία να εμφανίζει αύξηση 4,6 ποσοστιαίων μονάδων από το 2022. Αξιοσημείωτο είναι ότι, από το 2022, έχει σημειωθεί αύξηση σε όλους τους τύπους απομακρυσμένης πρόσβασης, ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις, που ενίσχυσαν την πρόσβαση στα εταιρικά έγγραφα κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη βαθμιαία υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων ακόμα και από μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται πιο διστακτικές στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Τα ευρήματα αυτά σκιαγραφούν μια σαφή κατεύθυνση: η ψηφιοποίηση της εργασίας βαθαίνει και οι επιχειρήσεις - ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες - συνεχίζουν να επενδύουν σε τεχνολογίες, που επιτρέπουν την ευελιξία και την αποδοτικότητα. Η απομακρυσμένη εργασία και οι διαδικτυακές συναντήσεις δεν αποτελούν πλέον έκτακτες λύσεις ανάγκης, αλλά καθιερωμένες πρακτικές στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.