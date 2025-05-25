Στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος στράφηκαν το 2024 οι καταναλωτές - Τα οφέλη

Όφελος της τάξης των 200 ευρώ είχε το 2024 ο μέσος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας που επέλεξε στην αρχή του χρόνου σταθερό (μπλε) τιμολόγιο αντί για το ειδικό ("πράσινο") ή τα κυμαινόμενα ("κίτρινα") τιμολόγια.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει για νοικοκυριά με κατανάλωση ίση με 300 κιλοβατώρες το μήνα και εξηγεί τη μαζική στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων αναφορικά με τη μέση μηνιαία τιμή κιλοβατώρας ανά κατηγορία τιμολογίου την περασμένη χρονιά, από το σύνολο των προμηθευτών, προκύπτει ότι η ετήσια δαπάνη για όσους παρέμειναν στο πράσινο τιμολόγιο (με κατανάλωση 300 κιλοβατώρες το μήνα) ήταν 545 ευρώ, ενώ η μέση επιβάρυνση για τους καταναλωτές με "κίτρινο" τιμολόγιο ήταν οριακά χαμηλότερη, στα 533 ευρώ. Όσοι έκλεισαν τον Ιανουάριο του 2024 συμβόλαιο με σταθερό τιμολόγιο στα 12 σεντς ανά κιλοβατώρα (στην αγορά υπήρχαν τότε και φθηνότερες προτάσεις, κάτω από 10 σεντς),πλήρωσαν συνολικά 396 ευρώ (τα ποσά περιλαμβάνουν μόνο το κόστος της ενέργειας και όχι τις χρεώσεις για δίκτυα, φόρους, κλπ.) Προφανώς αν η κατανάλωση είναι υψηλότερη, είναι μεγαλύτερο και το όφελος.

Η διαφορά αυτή εξηγεί τον πενταπλασιασμό, στη διάρκεια του 2024, των οικιακών καταναλωτών που στράφηκαν στα σταθερά τιμολόγια οι οποίοι στο τέλος του έτους ήταν 800.265 έναντι 161.461 τον Ιανουάριο. Ήδη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.

Σύμφωνα με την ΡΑΑΕΥ, η μετακίνηση καταναλωτών από τα ειδικά τιμολόγια στα σταθερά τιμολόγια παρατηρήθηκε κυρίως την περίοδο των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου όταν οι τιμές των Ειδικών Τιμολογίων αυξήθηκαν πολύ και παράλληλα οι Προμηθευτές παρείχαν πληθώρα επιλογών σε σταθερά τιμολόγια με χαμηλές τιμές διάρκειας 6 και 12 μηνών. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρήθηκε και τον Δεκέμβριο, κατά τον οποίο μέρος καταναλωτών μετακινήθηκε στα σταθερά τιμολόγια.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην ΕΕ, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση για τις τιμές λιανικής του ρεύματος HEPI που επισημαίνει ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης τα συμβόλαια με σταθερές τιμές έγιναν ακριβότερα σε σχέση με τα κυμαινόμενα ή σταμάτησαν να διατίθενται. Ωστόσο από τον Απρίλιο η τάση μεταβάλλεται και πάλι με αποτέλεσμα σε τρεις μεγάλες αγορές ( Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και Κάτω Χώρες) τα σταθερά τιμολόγια να έχουν γίνει και πάλι φθηνότερα από τα κυμαινόμενα. Πάντως η πλειονότητα των καταναλωτών στην ΕΕ και ιδίως στις πιο ώριμες αγορές, επιλέγουν συμβόλαια σταθερής τιμής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

