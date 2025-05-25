ΥΠΕΘΟ: Μπαράζ μεταρρυθμίσεων με τρία νομοσχέδια προ των πυλών

Πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση βασικών διαδικασιών στη λειτουργία τομέων της οικονομικής δραστηριότητας που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δημοσίου προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Πρόκειται για τρία νομοσχέδια που θα κατατεθούν από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι και θα αφορούν τη λειτουργία των τελωνείων, την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού κανονισμού καθώς και το καθεστώς των κληροδοτημάτων και των σχολαζουσών κληρονομικών.

Το πρώτο νομοσχέδιο θα αφορά την πλήρη αναθεώρηση του τελωνειακού κώδικα με βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό μέσω της ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Οι προωθούμενες αλλαγές θα απλοποιούν τις διαδικασίες διεκπεραίωσης των συναλλαγών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Βασικός άξονας των παρεμβάσεων θα είναι η καθιέρωση ψηφιακής πλατφόρμας και η κατάργηση των χειρόγραφων εγγράφων σε όλες τις συναλλαγές. Οι νέες διατάξεις θα ενσωματώνουν στο εθνικό σύστημα όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και εκτιμάται ότι θα περιορίσουν δραστικά τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των συναλλαγών μεταξύ των δημοσίου και των συναλλασσόμενων.

Το δεύτερο νομοσχέδιο θα αφορά την ενσωμάτωση των νέων δημοσιονομικών κανόνων στο εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα με τους νέους ευρωπαικούς κανονισμούς, η δημοσιονομική εποπτεία των χωρών μελών επικεντρώνεται πλέον στον ρυθμό αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών και όχι στα πρωτογενή πλεονάσματα. Εφόσον η αύξηση αυτή σε ετήσια βάση είναι χαμηλότερη από το όριο που έχει τεθεί από την Κομισιόν για κάθε χώρα, θα απελευθερώνεται δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις με θετικό πρόσημο. Για την Ελλάδα το όριο αύξησης των πρωτογενών δαπανων για το 2026 έχει τεθεί στο 3,6%. Στο νομοσχέδιο θα ενσωματώνεται και η ρήτρα διαφυγής για τις εξοπλιστικές δαπάνες η οποία για τη χώρα μας δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο 600 εκατ ευρώ που θα μπορεί να αξιοποιηθεί το 2026. Με βάση τους νέους κανόνες και τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα του 2024 και του 2025 θα γίνουν οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου για τον συνολικό δημοσιονομικό χώρο που θα αξιοποιηθεί για τις νέες θετικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.

Το τρίτο νομοσχέδιο θα αφορά την αναμόρφωση των κανόνων που αφορούν τις δωρεές προς το δημόσιο, τα κληροδοτήματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές. Κεντρική στόχευση του νέου νομοσχεδίου θα είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποδοχής και εκκαθάρισης των κληρονομιών και να αξιοποιηθούν οι ανενεργές περιουσίες που υπάρχουν σήμερα ώς ένα ακόμη πρόσθετο μέσο επίλυσης του προβλήματος στέγασης. Για το σκοπό αυτό θα προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ευεργετών και Δωρητών στο πλαίσιο λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, ο καθορισμός ενιαίων και ταχύτερων διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας. Εκτιμάται ότι σήμερα υπάρχουν 4.500 ενεργές σχολάζουσες κληρονομιές οι οποίες θα παρακολουθούνται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Στο νομοσχέδιο θα προβλέπονται επίσης κίνητρα φορολογικού χαρακτήρα με στόχο την ενίσχυση των ιδρυμάτων και των κοινωφελών δωρεών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

