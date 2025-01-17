Συνεργασία Choose και Satori Analytics στην εξυπηρέτηση πελατών

Η Choose, κορυφαία εταιρεία επικοινωνίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και omnichannel υπηρεσιών και η Satori Analytics, ηγέτιδα στην τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών που θα επαναπροσδιορίσουν την εξυπηρέτηση πελατών και πολιτών.

Οι δύο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν λύσεις που αξιοποιούν τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και των big data, απαντώντας στις αυξημένες απαιτήσεις για άμεση, ακριβή και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση από εταιρείες και οργανισμούς.

Καινοτόμες Λύσεις με Πραγματικό Αντίκτυπο

Η συνεργασία βασίζεται στην πλούσια τεχνογνωσία της Choose στην επικοινωνία και τη διαχείριση κέντρων εξυπηρέτησης και την εξειδίκευση της Satori Analytics στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Από κοινού, οι εταιρείες θα προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες θα:

Αναβαθμίσουν την εμπειρία εξυπηρέτησης μέσα από αυτοματοποιημένες, προσωποποιημένες αλληλεπιδράσεις.

Βελτιώσουν την αποδοτικότητα με συστήματα που επιταχύνουν τη διαδικασία απάντησης και μειώνουν το λειτουργικό κόστος.

Ενισχύσουν την προσβασιμότητα με την παροχή υποστήριξης 24/7 για πελάτες και πολίτες.

Δημιουργήσουν προληπτικές λύσεις, προβλέποντας ανάγκες πριν καν εκφραστούν.

O Γιάννης Δέτσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Choose, δήλωσε: «Στην Choose, αντιλαμβανόμαστε ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της εξυπηρέτησης δεν αφορά μόνο την αυτοματοποίηση, αλλά την αναβάθμιση κάθε σημείου επαφής με τον πελάτη ή τον πολίτη. Με τη Satori Analytics, ενώνουμε δυνάμεις για να δημιουργήσουμε λύσεις που βασίζονται στη συνεχή μάθηση (continuous learning systems) και στην ευφυή ανάλυση δεδομένων. Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε την τεχνολογία σε κάθε βήμα της εξυπηρέτησης, ώστε να προσφέρουμε ακρίβεια, ταχύτητα και εξατομίκευση με τρόπο που να είναι απόλυτα εναρμονισμένος με τις ανάγκες της αγοράς.»

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της Satori Analytics σημείωσε: «Η ανάγκη για καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση πολιτών και πελατών δεν είναι καινούργια. Αυτό που είναι καινούργιο είναι οι καινοτόμες GenAI λύσεις που ήρθαν για να αλλάξουν άρδην την εμπειρία μας ως πολίτες, πελάτες και καταναλωτές. Η συνεργασία μας στοχεύει στο να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία της Satori με την εμπειρια της Choose στην διαχείριση κέντρων εξυπηρέτησης και να προσφέρουμε πραγματικές και εφαρμόσιμες λύσεις σε ένα τομέα που τις εχει ανάγκη.»

Πηγή: skai.gr

