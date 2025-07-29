

Ενόψει της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής την Τρίτη 5 Αυγούστου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Σπύρο Θεοδωρόπουλο, στο πλαίσιο του διαλόγου με τους θεσμικούς εταίρους για την υλοποίηση του παραγωγικού μετασχηματισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών, για προσέλκυση και υλοποίηση ακόμη περισσότερων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συζητήθηκαν επίσης προτάσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, στο πλαίσιο στήριξης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της παραγωγής.

Στη συνάντηση τέθηκε και η πορεία υλοποίησης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Ήδη, έχουν προκηρυχθεί τα τρία πρώτα καθεστώτα - συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ - ενώ το φθινόπωρο θα ενεργοποιηθούν τα καθεστώτα για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και των νέων τεχνολογιών.

Τέλος, συζητήθηκαν και προτάσεις για το νέο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία.



