FED: Διχόνοια στον αέρα

Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Μετά την αποκάλυψη των δασμών του Τραμπ στις 2 Απριλίου, οι αγορές έσπευσαν να προεξοφλήσουν έναν πιο επιθετικό ρυθμό μειώσεων των επιτοκίων στις ΗΠΑ το 2025, εν μέσω εικασιών ότι οι εμπορικοί περιορισμοί θα πυροδοτούσαν επιβράδυνση στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ωστόσο, όχι μόνο αρχίζουν πλέον να υπογράφονται συμφωνίες (ιδιαίτερα με την ΕΕ και την Ιαπωνία), αλλά και αυτή η επιβράδυνση δεν έχει ακόμη εμφανιστεί.

Η ανάπτυξη των ΗΠΑ φαίνεται να έχει ανακάμψει σταθερά το δεύτερο τρίμηνο, μετά από μια μόνο μέτρια συρρίκνωση το πρώτο τρίμηνο. Οι δείκτες PMI της επιχειρηματικής δραστηριότητας κινούνται ανοδικά, η κατανάλωση εμφανίζεται ανθεκτική και η αγορά εργασίας συνεχίζει να δημιουργεί θέσεις εργασίας με σταθερό ρυθμό. Παράλληλα, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εκτοξεύτηκε ξανά τον Ιούνιο, φτάνοντας σε υψηλό τεσσάρων μηνών, στο 2,7%.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Fed είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα αυτή την εβδομάδα, με τις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης να μην προεξοφλούν ουσιαστικά καμία πιθανότητα μείωσης. Ο πρόεδρος Πάουελ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η τράπεζα αναμένει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την κατάσταση των εμπορικών διαπραγματεύσεων και τον αντίκτυπο των δασμών στην οικονομία των ΗΠΑ, μια δήλωση που είναι πιθανό να επαναλάβει κατά τη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης.

Ενώ οι δασμοί είναι πιθανό να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των ΗΠΑ, αναμένεται επίσης να λειτουργήσουν πληθωριστικά, έστω και προσωρινά, πράγμα που σημαίνει ότι, χωρίς περαιτέρω στοιχεία, ούτε ο χρόνος ούτε ο ρυθμός των μειώσεων είναι ιδιαίτερα σαφείς.

Η ψηφοφορία για τα επιτόκια μπορεί ωστόσο να μην είναι ομόφωνη, καθώς τα μέλη Waller και Bowman (οι οποίοι διορίστηκαν και οι δύο από τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο) εκφράζουν προτίμηση για μείωση τον Ιούλιο. Αν και δεν είναι πρωτόγνωρο για αξιωματούχους της Fed να διαφωνούν, είναι αρκετά σπάνιο. Κατά τους υπολογισμούς μας, περίπου το 85% των συνεδριάσεων της FOMC από την αρχή του 2020 είχαν ομόφωνη ψήφο, και η τελευταία φορά που δύο διοικητές (και όχι απλώς μέλη με δικαίωμα ψήφου) διαφώνησαν στην ίδια συνεδρίαση ήταν πριν από πάνω από τρεις δεκαετίες, το 1993. Μια ενδιαφέρουσα δευτερεύουσα πληροφορία είναι ότι ο Christopher Waller είναι ένα από τα ονόματα που συζητούνται για να αντικαταστήσουν τον Powell ως τον επόμενο πρόεδρο της Fed, και η διαφωνία του αναμφίβολα θα άρεσε στον πρόεδρο.

Οι επενδυτές θα είναι επίσης προσεκτικοί στη συνέντευξη Τύπου του Πάουελ για ενδείξεις σχετικά με την πιθανότητα μείωσης τον Σεπτέμβριο, η οποία παραμένει το βασικό σενάριο της αγοράς (66% προεξοφλείται από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης). Πιστεύουμε ότι ο Πάουελ θα αναφερθεί ξανά στην απόδοση της αγοράς εργασίας, την οποία πιθανότατα θα περιγράψει ξανά ως «σταθερή». Ο Πάουελ θα μπορούσε να προειδοποιήσει ξανά ότι η Fed αναμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ να είναι υψηλότερος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ως συνέπεια των δασμών. Υποψιαζόμαστε ότι μπορεί επίσης να επαναλάβει τη φράση ότι η Fed θα μάθει πολλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν και δεν πιστεύουμε ότι θα φτάσει στο σημείο να αναφέρει τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου σε αυτό το πλαίσιο. Η Fed βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια μάλλον δύσκολη θέση. Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη που τίθενται από την αυξημένη εμπορική αβεβαιότητα θα δικαιολογούσαν μεγαλύτερη χαλάρωση της πολιτικής.

Ωστόσο, με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία να διατηρούνται αρκετά καλά και με τις πληθωριστικές επιπτώσεις των δασμών να μην έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως, δεν πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι ακόμη σε θέση να «πατήσουν τη σκανδάλη» για χαμηλότερα επιτόκια, ή ακόμη και να σηματοδοτήσουν ότι οι μειώσεις επιτοκίων είναι επικείμενες. Η υιοθέτηση μιας προσεκτικής στάσης «αναμονής και παρακολούθησης» πιστεύουμε, θα άφηνε ανοιχτή την πόρτα σε μια μείωση τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να υπάρχει σταθερή δέσμευση σε αυτήν.

Όσον αφορά την αντίδραση στην αγορά συναλλάγματος: παρατηρήσεις που θα τονίζουν τη δύναμη της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για υπερβολική αύξηση του πληθωρισμού, πιθανότατα θα ενίσχυαν το δολάριο, ιδιαίτερα δεδομένης της έκτασης της υποτίμησης από την αρχή του έτους. Αντιστρόφως, θα μπορούσαμε να δούμε κάποια πτώση του δολαρίου εάν ο Πάουελ πει ότι η απότομη άνοδος του πληθωρισμού που προκαλείται από τους δασμούς είναι προσωρινή.

Η απόφαση της FOMC για τα επιτόκια και οι οικονομικές προβλέψεις θα ανακοινωθούν στις 18:00 GMT (19:00 CET) την Τετάρτη, με τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Πάουελ να ακολουθεί 30 λεπτά αργότερα.



