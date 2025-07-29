Καταβολή ποσού 6,2 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ

Την καταβολή αποζημιώσεων, οι οποίες υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ, τα οποία πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών σήμερα Τρίτη 29η Ιουλίου 2025, αποφάσισαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας, και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος.

Η πληρωμή των αποζημιώσεων αυτών αφορά την εκκαθάριση πορισμάτων, τα οποία καταχωρήθηκαν στα πληροφοριακά συστήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΑ για ζημίες φυτικής παραγωγής και απώλειες ζωικού κεφαλαίου έτους 2024.

Την Τετάρτη 30ή Ιουλίου 2025 καταβάλλονται 1,2 εκατ. ευρώ ενισχύσεις, σε εκκαθάριση πορισμάτων, για ζημίες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias».

Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ ολοκληρώνει με διαφανείς διαδικασίες και ταχύτατους ρυθμούς την προώθηση του έργου της εκκαθάρισης των πορισμάτων, για τις ζημίες οι οποίες καλύπτονται από την Δ.Κ.Ε. 2024.



