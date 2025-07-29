Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χρηματοδότηση της Hellenic Natural Gas Distribution Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Α.Ε., (Hengas A.E.) συνυπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Θάνος Πετραλιάς.

Η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αφορά σε έργα ανάπτυξης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της εταιρείας στη Δυτική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ, από τα οποία επιχορηγούνται τα 9 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 64,2% της επένδυσης.

Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση από πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και, συγκεκριμένα, πόρους του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025, αφορά στην επιχορήγηση της Hengas A.E. με σκοπό:

- Την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στους Δήμους Βελβεντού, Βοΐου και Σερβίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται σε 12,4 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα χρηματοδότησης του 64,7% της επένδυσης και μέχρι του ποσού των 8 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση του έργου, το μήκος των δικτύων χαμηλής πίεσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα 41 χιλιόμετρα και το πλήθος των συνδέσεων σε 1.200 καταναλωτές (οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς).

- Την υλοποίηση του έργου «Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου στον Δήμο Δεσκάτης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,6 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα χρηματοδότησης του 64,5% της επένδυσης και έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Το έργο αφορά στην επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης στον Δήμο Δεσκάτης (πόλη Δεσκάτης). Με την ολοκλήρωσή του εκτιμάται ότι το μήκος του δικτύου χαμηλής πίεσης θα αυξηθεί κατά 3.800 μέτρα περίπου, ενώ το πλήθος των συνδέσεων θα αφορά πλέον σε 400 οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές.

Ο τελικός προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί από το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών κατά την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025.

Πηγή: skai.gr

