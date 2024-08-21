Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1122 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,1630 γεν, στο 0,8535 με τη στερλίνα και στο 0,9504 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,51% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 145,8770 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,3023 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

