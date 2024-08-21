Λογαριασμός
Συνάλλαγμα: Το ευρώ υποχωρεί 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1122 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,1630 γεν, στο 0,8535 με τη στερλίνα και στο 0,9504 με το ελβετικό φράγκο

euro

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1122 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,1630 γεν, στο 0,8535 με τη στερλίνα και στο 0,9504 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,51% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 145,8770 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,3023 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ευρώ Συνάλλαγμα Δολάριο
