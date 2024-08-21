ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διακόπτοντας έτσι το κερδοφόρο σερί των τελευταίων συνεδριάσεων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 61,56 μονάδων (–0,15%), στις 40.834,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 59,83 μονάδων (–0,33%), στις 17.816,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 11,13 μονάδων (–0,20%), στις 5.597,12 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

