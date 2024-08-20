ΔΥΠΑ: Μείωση 6,3% του αριθμού των ανέργων για τον Ιούλιο συγκριτικά με το 2023

Μείωση 6,3% σημείωσε ο αριθμός των ανέργων για τον Ιούλιο συγκριτικά με το 2023, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, σε 848.602 άτομα υπολογίζεται το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιούλιο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά -56.842 άτομα (-6,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούλιο του 2023 και αύξηση κατά 35.644 άτομα (4,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 848.602 ατόμων, 453.801 άτομα (ποσοστό 53,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 394.801 άτομα (ποσοστό 46,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες καταγράφονται σε 266.697 άτομα (ποσοστό 31,4%) και οι γυναίκες σε 581.905 άτομα (ποσοστό 68,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 281.014 άτομα (ποσοστό 33,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 378.188 άτομα (ποσοστό 44,6%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 304.013 άτομα (ποσοστό 35,8%) και 169.015 άτομα (ποσοστό 19,9%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιούλιο του 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 139.124 άτομα, από τα οποία οι 132.222 (ποσοστό 95%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.902 (ποσοστό 5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιούλιο του 2024, ανήλθε σε 139.124 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 11.989 άτομα (9,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούλιο του 2023 και αύξηση κατά 33.750 άτομα (32%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο του 2024.Οι άνδρες ανήλθαν σε 47.275 (ποσοστό 34%) και οι γυναίκες σε 91.849 (ποσοστό 66%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 106.886 (ποσοστό 76,8%) είναι κοινοί, 1.986 (ποσοστό 1,4%) είναι οικοδόμοι, 6.902 (ποσοστό 5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.105 (ποσοστό 0,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 22.116 (ποσοστό 15,9%) είναι εκπαιδευτικοί και 129 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

