Τραμπ: ΗΠΑ και Βρετανία οριστικοποιούν «ολοκληρωμένη» εμπορική συμφωνία

Λευκός καπνός για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο οριστικοποίησαν μια «πλήρη και ολοκληρωμένη» εμπορική συμφωνία, την πρώτη τέτοια συμφωνία από τότε που η κυβέρνησή του επέβαλε εκτεταμένους δασμούς νωρίτερα φέτος.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ορόσημο που θα «εδραιώσει τη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου για πολλά χρόνια», υπογραμμίζοντας την ιστορική συμμαχία μεταξύ των δύο εθνών.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε τη σημασία της επιλογής του Ηνωμένου Βασιλείου για την πρώτη σημαντική εμπορική ανακοίνωση της κυβέρνησής του σχετικά με «ιστορικούς δεσμούς», διαβεβαιώνοντας ότι θα ακολουθήσουν «πολλές άλλες συμφωνίες, οι οποίες βρίσκονται σε σοβαρά στάδια διαπραγμάτευσης».

Ενώ οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο σε λίγο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επερχόμενη ανακοίνωση ως «μια πολύ μεγάλη και συναρπαστική ημέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, οι οποίες έδειξαν ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε εμπορικές διαπραγματεύσεις με 17 σημαντικούς εμπορικούς εταίρους.

Ο Μπέσεντ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πλειονότητα αυτών των συμφωνιών θα μπορούσε να ολοκληρωθεί γρήγορα, λέγοντας: «Θα με εξέπληττε αν δεν έχουμε ολοκληρώσει περισσότερο από το 80% ή το 90% αυτών μέχρι το τέλος του έτους», προσθέτοντας ότι ορισμένες συμφωνίες ενδέχεται να ανακοινωθούν «ήδη από αυτή την εβδομάδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.