Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε μια απογοητευτική χρονιά – άλλη μια – για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου εξελίχθηκε το 2025. Όπως δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών το 2025 κλείνει με περισσότερα χρέη από ότι το 2024 αφού το Δημόσιο κατά την προσφιλή του συνήθεια και για διάφορους λόγους που δεν συνδέονται με την ύπαρξη ρευστότητας δεν πληρώνει.

Το αυτί αυτών που πρέπει, παρά την πίεση από φορείς, αγορά και ΜΜΕ δεν …ιδρώνει και η επιτροπή Πιερρακάκη για την οποία μας διαβεβαιώνουν εδώ και μήνες ότι θα παράξει έργο, δεν το έχει καταφέρει ακόμη. Κάπως έτσι το 2025 έκλεισε με δημόσια χρέη 3,221 δισ. ευρώ, 170 εκατ. ευρώ δηλαδή περισσότερα, από τον Δεκέμβριο του 2024 ο οποίος είχε κλείσει στα 3,051 δισ. ευρώ.

Χωρίς ακόμη να έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να χρωστά σχεδόν τα ίδια σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων.



Με 9 εκατ. ευρώ λιγότερα χρέη έκλεισε τη χρονιά η ΑΑΔΕ και με 179 εκατ. ευρώ περισσότερα η υπόλοιπη γενική κυβέρνηση.



Παρά το γεγονός ότι τα χρέη της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά μισό δισ. ευρώ σε σχέση με τον Νοέμβριο, συνεχίζουν να είναι μόλις 56 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον Δεκέμβριο του 20217.



Από το Δεκέμβριο του 2020 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών» και μόνιμα με οφειλές άνω του 1 δισ. ευρώ. Έκλεισαν τη χρονιά με 1,397 δισ. ευρώ κάτι που σημαίνει ότι μέσα στο 2025 αβγάτισαν τις οφειλές τους κατά 233 εκατ. ευρώ ή περίπου 20%.

Κι όλα αυτά παρά τον συμψηφισμό των rebate και clawback – οι υποχρεώσεις δηλαδή των προμηθευτών προς το κράτος – που γίνονται παραδοσιακά στο τέλος του έτους.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 587 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το τέλος του 2025 (585 εκατ. ευρώ) . Σε αυτά περιλαμβάνονται 231εκατ. ευρώ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί.



Πιο νοικοκυρεμένοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μείωσαν τις οφειλές τους κατά 51 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 στα 180 εκατ. ευρώ. Μάλιστα τα 180 εκατ. ευρώ είναι η χαμηλότερη τιμή για φέτος.



Αύξηση 25 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, στα 209 εκατ. ευρώ, για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.



Σημαντικό συμμάζεμα έγινε και στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Από 300 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο, τα χρέη μειώθηκαν τον Δεκέμβριο στα 127 εκατ. ευρώ, 30 εκατ. ευρώ λιγότερα σε ετήσια βάση.

Τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 106 εκατ. ευρώ. Οι πρωτιές δεν αλλάζουν, παραδοσιακά τις έχουν τα υπουργεία Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης. Παρότι μείωσαν τις οφειλές μείωσαν σημαντικά τις οφειλές συνεχίζουν να χρωστούν το 67% των οφειλών του κρατικού προϋπολογισμού.



Όσον αφορά στην ΑΑΔΕ, από τα 722 εκατ. ευρώ των οφειλών της:

173 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους

424 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους

15 εκατ. ευρώ αφορούν λοιπούς φόρους

111 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα

Βέβαια υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 176 εκατ. ευρώ!!! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, 386 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ακριβώς ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.



Στον αντίποδα, στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.