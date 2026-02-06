Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου για την Αγορά υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη λόγω της φερόμενης εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση της υπεξαίρεσης κονδυλίων της ΕΕ και του ελληνικού δημοσίου για την οποία κατηγορείται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης:

«Η Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Η παραίτηση της κας Στρατινάκη έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έγκριση του διορισμού της από τη Βουλή στη νέα δομή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η οποία ενσωμάτωσε τον θεσμό του Συνηγόρου του Καταναλωτή, στον οποίο η κ. Στρατινάκη υπηρετούσε από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η απόφαση της κ. Στρατινάκη έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων που συνδέουν το οικογενειακό της περιβάλλον και συγκεκριμένα τον σύζυγό της, με έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων, στην οποία εμπλέκεται και το όνομα του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Ο σύζυγος της κ. Στατινάκη φέρεται να είναι ένας από τα 6 πρόσωπα, πέραν του προέδρου της ΓΣΕΕ, που εμπλέκονται στην υπόθεση της υπεξαίρεσης περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, την οποία ερευνούσε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εδώ και μήνες, καθώς «είχε χτυπήσει καμπανάκι» για αναθέσεις σε εταιρείες «οχήματα» που υλοποιούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι υψηλές χρηματοδοτήσεις, περίπου 73 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν μέσα σε μία εξαετία (2020 – 2025) και στάθηκαν η αιτία για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι από τις ελεγκτικές αρχές.

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα υπόλοιπα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και ο σύζυγος της κ. Στρατινάκη, σχετίζονται με αυτές τις 6 εταιρείες, όπου εναλλάξ αναλάμβαναν τα έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

