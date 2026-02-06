Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η αγορά θεωρεί ότι η γενικευμένη ρύθμιση οφειλών είναι ante portas. Έτσι μαθαίνουμε!



Με 112 δισ. ευρώ οφειλές προς την ΑΑΔΕ και 51 δισ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, και το 2026 προεκλογική χρονιά, οι συνθήκες, εκτιμούν πολλοί άνθρωποι της αγοράς, είναι εξαιρετικά ώριμες. Οι επαφές με τα στελέχη της κυβέρνησης έχουν πυκνώσει -και τα μηνύματα είναι άκρως ενθαρρυντικά- και δεν είναι διόλου τυχαίο που ο ένας μετά τον άλλον «βαριά χαρτιά» του επιχειρηματικού κόσμου βγαίνουν και κάνουν λόγο για ανάγκη ρύθμισης.



Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν και πότε θα υλοποιηθεί η ρύθμιση, αλλά ο τρόπος και το τι θα προβλέπει.



Κι εδώ έρχεται το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και επαναφέρει την πρότασή του για τις 120 δόσεις, βάζοντας το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η ρύθμιση.

Αρχικά πρέπει να αφορά ενιαία όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο, επομένως εφορία και ασφαλιστικά ταμεία .

και . Δεύτερον πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει σημαντικό κούρεμα των προσαυξήσεων και των προστίμων.

«Μια αρχική οφειλή του 2015 των 100.000 ευρώ», είπε στο skai.gr παράγοντας της αγοράς, «έχει φτάσει σήμερα τις 300.000 ευρώ. Αν ο οφειλέτης δεν μπορούσε να αποπληρώσει τις 100.000 ευρώ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορεί και τις 300.000 ευρώ, ακόμη και σε 120 δόσεις».

Σε πολλές περιπτώσεις, οι προσαυξήσεις ξεπερνούν το ίδιο το κεφάλαιο, καθιστώντας κάθε προσπάθεια ρύθμισης ουσιαστικά αδύνατη. Η διαγραφή ή δραστική μείωση αυτών των επιβαρύνσεων είναι προϋπόθεση για μια βιώσιμη λύση, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Και τρίτη πρόβλεψη ένα ανεκτό επιτόκιο που θα μπορούσε να είναι στο επίπεδο του 2%, το ένα τέταρτο δηλαδή από ό,τι ισχύει τώρα.



Μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να ωφελήσει σύμφωνα, με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, περίπου τους μισούς ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους με οφειλές. Ήτοι 150.000. Χώρια τα φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, άλλες 150.000 οφειλέτες είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε μια τόσο γενναία ρύθμιση όσο η προτεινόμενη.



Το κυβερνητικό επιχείρημα ότι υπάρχει ήδη γενναία ρύθμιση, αυτή του εξωδικαστικού μηχανισμού, δεν ευσταθεί διότι αφορά χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Όμως από τα 4 εκατομμύρια ΑΦΜ των οφειλετών στην εφορία για παράδειγμα τα 3,2 εκατομμύρια χρωστούν έως 10.000 ευρώ, επομένως δεν μπορούν να επωφεληθούν του μηχανισμού.



Ίσως το πιο δυνατό επιχείρημα στη «φαρέτρα» της αγοράς είναι ότι ένα τέτοιο μέτρο όχι μόνο δεν κοστίζει τίποτε στο Δημόσιο αλλά ίσα ίσα θα ενισχύσει και τα έσοδα του. Γιατί πολλά από αυτά τα χρέη αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν «νεκρά», το Δημόσιο δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτε.

Πάρα πολλοί οφειλέτες με τόσο μεγάλες οφειλές είτε τις αφήνουν και αποφασίζουν να λειτουργούν στη μαύρη οικονομία είτε κάνουν νέες εταιρείες με άλλα πρόσωπα ως μπροστινούς ή στο όνομα μελών της οικογενείας τους ή και τα δύο.



Μια ρύθμιση θα μετέτρεπε τα «νεκρά» αυτά χρέη ή κάποια από αυτά σε πραγματικά έσοδα για τα δημόσια ταμεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.