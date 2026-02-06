Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς ένα υποτονικό κλείσιμο μιας εβδομάδας με διακυμάνσεις, στην οποία κυριάρχησε η επιφυλακτικότητα των επενδυτών γύρω από τις εταιρίες λογισμικού και μια σειρά από απογοητευτικά εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 610,28 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας.

Ο ευρύτερος κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών κατέγραψε νωρίτερα απώλειες 2,4% ενώ οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν κατά 1%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.