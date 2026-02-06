Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Οι ευρωπαϊκές μετοχές οδεύουν προς ένα υποτονικό κλείσιμο μιας εβδομάδας με διακυμάνσεις, όπου κυριάρχησε η επιφυλακτικότητα γύρω από τις εταιρίες λογισμικού

Χρηματιστήριο

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς ένα υποτονικό κλείσιμο μιας εβδομάδας με διακυμάνσεις, στην οποία κυριάρχησε η επιφυλακτικότητα των επενδυτών γύρω από τις εταιρίες λογισμικού και μια σειρά από απογοητευτικά εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 610,28 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας.

Ο ευρύτερος κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών κατέγραψε νωρίτερα απώλειες 2,4% ενώ οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν κατά 1%.

