Στουρνάρας: Υπάρχει χώρος για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης

Τον κίνδυνο στασιμο-πληθωριστικών φαινομένων λόγω πολέμου επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιαννης Στουρναρας, στην πρώτη συνέντευξή του μετά την πρόταση ανανέωσης της θητείας του από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας στην Καθημερινή ότι υπάρχει χώρος για μέτρα στήριξης αλλά θα πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα.

Eπίσης, προτείνει την επανεξετέταση της φορολογίας και των φοροαπαλλαγών, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να δούμε αν είναι σκόπιμο να υπάρχουν ακόμη όσες δόθηκαν στη διάρκεια του covid».

Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προτείνει περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές και περισσότερους ελέγχους στην υγεία, στα καύσιμα, στον τομέα της οικοδομής και στα ελεύθερα επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι το κενό ΦΠΑ έχει μειωθεί σημαντικά.

Θεωρεί παράλληλα ότι οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγαλύτερο ανταγωνισμό και να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων.

Πηγή: skai.gr

