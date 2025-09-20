Η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες, είτε προέρχονται από ξένους επενδυτές στον χρηματοπιστωτικό τομέα της, είτε από τοπικές τράπεζες που επεκτείνονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

«Ακολουθούμε μια πολύ φιλοευρωπαϊκή στάση, η οποία βοηθά στην εφαρμογή της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών», δήλωσε ο Γ. Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη.

«Είμαστε υπέρ των διασυνοριακών συναλλαγών και ελπίζω ότι αυτό θα επικρατήσει και αλλού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζει το Bloomberg, παρότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη ζητούν διασυνοριακή τραπεζική ενοποίηση στην ήπειρο, τέτοιες κινήσεις είναι ευπρόσδεκτες από όλες τις κυβερνήσεις. Η Γερμανία, για παράδειγμα, αντιτάχθηκε στην προσφορά εξαγοράς της Unicredit SpA για την Commerzbank AG, ενώ η Unicredit απέσυρε την προσφορά της για την ιταλική ανταγωνίστρια Banco BPM SpA, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το πράσινο φως της κυβέρνησης.

Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος υποδέχθηκαν θερμά την αγορά του 26% των μετοχών της Alpha Bank από την UniCredit και το σχέδιό της να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής στο 29,9%.

Η κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες και η κοινή γνώμη έχουν υιοθετήσει «μια πολύ, πολύ φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση», σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ.

Μάλιστα, όπως σημειώνει το Bloomberg, οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν να συνάψουν συμφωνίες στο εξωτερικό μετά από χρόνια αναδιάρθρωσης. Η Eurobank απέκτησε την κυπριακή Ελληνική Τράπεζα, ενώ η Alpha Bank βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς της επίσης κυπριακής Astrobank. Η CrediaBank υπέγραψε συμφωνία με τη HSBC Continental Europe για την εξαγορά του 70,03% της συμμετοχής της στην HSBC Bank Malta.

«Είναι μεγάλο το αμοιβαίο όφελος αν επιτρέψουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές και φυσικά αν ολοκληρώσουμε την ένωση τραπεζών και κεφαλαιαγορών. Το όφελος είναι μεγάλο», σημείωσε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το Bloomberg, βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την επιστροφή των τραπεζών σε ιδιώτες - σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, αποχώρησε από το μετοχικό κεφάλαιο τριών μεγάλων τραπεζών και εκχώρησε μεγάλο μέρος της συμμετοχής της σε μια τέταρτη. Εξακολουθεί, βέβαια, να διατηρεί ποσοστά συμμετοχής στην Εθνική Τράπεζα και στην CrediaBank, την πρώην Attica Bank.

Όσον αφορά την οικονομία της χώρας, το Bloomberg, σημειώνει ότι ανακάμπτει από την κρίση χρέους της τελευταίας δεκαετίας, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και έχει αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια διάσωσης που έλαβε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά την περίοδο 2025-2027 θα είναι ελαφρώς πάνω από 2% κατά μέσο όρο, περίπου διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Όσο για τα μέτρα δημοσιονομικής ανακούφισης που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο διοικητής της ΤτΕ εκτιμά ότι «θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας».

