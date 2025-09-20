Η υπόθεση διαδικαστικά ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν δηλαδή, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν τη διαπίστευση του εθνικού οργανισμού πληρωμών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οποία αφορούσε περίοδο δώδεκα μηνών, που επρόκειτο να λήξει σύντομα.



Εκπρόσωπος της Κομισιόν διευκρίνισε ότι «κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών, παρατείναμε αυτή την περίοδο αναστολής κατά έξι, ακόμα μήνες, έως δηλαδή, τις αρχές Μαρτίου» με βασικό σκοπό να υπάρξει επαρκής χρόνος, ώστε «να συμφωνηθεί σχέδιο δράσης, μέρος του οποίου είναι μια συζήτηση για πιθανή μεταφορά ή ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ)». Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα αυτό της ενσωμάτωσης δηλαδή, του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μέρος των εν εξελίξει συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα, που αφορούν τον οργανισμό.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Κομισιόν θεωρεί, παράλληλα, επαρκή τον χρόνο έως τις 2 Οκτωβρίου σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το οποίο κρίθηκε από την αρμόδια διεύθυνσή της (DG Agri) ως ανεπαρκές.Διορία έως τις 2 ΟκτωβρίουΜέσω επιστολής της, που βγήκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, η DG Agri ζητούσε από την Ελλάδα να καταθέσει νέο σχέδιο έως τις 2 Οκτωβρίου, στο οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί το σχέδιο δράσης εμπεριέχοντας λεπτομέρειες, που θα διασφαλίζουν ότι θα αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα, που έχουν διαπιστωθεί.Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν «μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν συμμορφωθεί με όσα τους έχουμε ζητήσει διαδικαστικά» και για τον λόγο αυτό, εκτιμά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αναστολής των επιδοτήσεων, καθώς «δεν έχουμε κανέναν λόγο να υποθέσουμε ότι το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης δεν θα φτάσει εγκαίρως».Κονδύλια σε λάθος χέριαΠαρ΄όλα αυτά, η δυσαρέσκεια, που συνεχίζει να προκαλεί το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Βρυξέλλες φάνηκε σε αποστροφή των δηλώσεων του εκπροσώπου της Κομισιόν όταν τόνισε ότι «είναι σαφές, και για να το θέσουμε πολύ απλά, τα αγροτικά κονδύλια κατέληξαν σε λάθος χέρια και αυτό είναι σίγουρα κάτι, που πρέπει να διορθωθεί».Ερωτηθείς για το εάν η Ε.Ε θα λάβει πίσω τα χρήματα, που καταβλήθηκαν λανθασμένα, ο ίδιος αναφέρθηκε στο πρόστιμο, που έχει ήδη επιβληθεί, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Ιούνιο ελήφθη απόφαση «συμμόρφωσης» και συγκεκριμένα, για την Ελλάδα μέσω του οποίου «ανακτήσαμε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ».

