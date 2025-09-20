Θετικά κρίνουν περισσότεροι από 7 στους 10 πολίτες τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή προστασίας των καταναλωτών και τον έλεγχο και τη λογοδοσία στο δημόσιο χρήμα.

Σύμφωνα με έρευνα της MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN που δημοσιεύει το υπουργείο, το 71% υποστηρίζει την πρωτοβουλία του κ. Θεοδωρικάκου για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς συγκεντρώνει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό μέσα από συστηματικούς ελέγχους, αλλά και την προστασία των καταναλωτών.

Επίσης, πάνω απο 6 στους 10 πολίτες στηρίζουν την πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης να πάρει πίσω τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από όσους έλαβαν κρατική ενίσχυση για επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Ήδη έχουν ανακτηθεί 70 εκατομμύρια ευρώ, μέσω της διαδικασίας που ενεργοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

