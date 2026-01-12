Ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Federal Reserve, Fed) Τζερόμ Πάουελ ανακοίνωσε σήμερα ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα απειλείται με διώξεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που προστίθεται στις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται εξαιτίας της άρνησής του να υποκύψει στις προτροπές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επιτόκια.

Η Fed ειδοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι μπορεί να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες σχετικά με κατάθεση του Πάουελ τον Ιούνιο σε ακροαματική συνεδρίαση του Κογκρέσου αναφορικά με το σχέδιο ανακαίνισης του κτιρίου της τράπεζας, ανέφερε ο πρόεδρός της σε ανακοίνωση.

Η ειδοποίηση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο κλίμα των πιέσεων που ασκούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο θεσμό για να τον κάνει να μειώσει περισσότερο τα επιτόκιά του, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.

«Αυτή η απειλή δεν αφορά την κατάθεσή μου. Είναι ένα πρόσχημα, η απειλή με διώξεις είναι η συνέπεια της βούλησης της Fed να αποφασίζει για τα επιτόκιά της προς το συμφέρον του κοινού μάλλον, παρά για να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις του προέδρου», κατήγγειλε ο Πάουελ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον ιστότοπο της κεντρικής τράπεζας.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Αυτή η τελετυαία εξέλιξη στη μακροχρόνια προσπάθεια του Τραμπ να έχει μεγαλύτερο έλεγχο επί της Fed συνάντησε αμέσως αντιδράσεις, με τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τομ Τίλις, μέλος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, η οποία έχει δικαίωμα βέτο στους προεδρικούς υποψηφίους για τη Fed, να δηλώνει ότι η επαπειλούμενη δίωξη θέτει σε αμφισβήτηση «την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία» του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Τίλις δήλωσε ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε υποψήφιο του Τραμπ για τη Fed, περιλαμβανομένης της επικείμενης επιλογής του διαδόχου του Πάουελ στην προεδρία της, «μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το νομικό ζήτημα».

Ο Πάουελ, ο οποίος προήχθη στην προεδρία της Fed από τον Τραμπ το 2018, θα ολοκληρώσει τη θητεία του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας το Μάιο, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει και αριθμός αναλυτών θεωρούν πως αυτή η τελευταία κίνηση της κυβέρνησης αυξάνει τις πιθανότητες να θελήσει ο Πάουελ να παραμείνει αψηφώντας την, επισημαίνει το Ρόιτερς. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Τραμπ θέλει να τον αντικαταστήσει ενδεχομένως με τον κύριο οικονομικό σύμβουλό του, τον Κέβιν Χάσετ, που θεωρείται φαβορί, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο NBC, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν ξέρει «τίποτα για το θέμα αυτό. Μάλιστα δεν θα σκεπτόμουν να το κάνω μ' αυτό τον τρόπο. Η μόνη πίεση που οφείλει να αισθάνεται είναι το γεγονός ότι τα επιτόκια είναι υπερβολικά υψηλά. Είναι η μόνη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Fed ότι δεν σεβάσθηκε τον προϋπολογισμό που είχε προβλεφθεί για την ανακαίνιση της έδρας της στην Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί υποθέσεις απάτης, και αναφέροντας ένα συνολικό κόστος 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι των 2,7 δισεκατομμυρίων που προβλέπονταν αρχικά, έναν αριθμό που ο Τζερόμ Πάουελ διαψεύδει.

Σύμφωνα μ' αυτόν τον τελευταίο, το αληθινό ζήτημα είναι «να μάθουμε αν η Fed θα είναι ικανή να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκιά της βασιζόμενη στις οικονομικές συνθήκες ή αν η νομισματική πολιτική πρέπει να κατευθύνεται από τις πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς».

Πριν καν από την επανεκλογή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορήσει τον Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο επονομάζει «πολύ αργά», ότι δεν δρα αρκετά γρήγορα για να μειώσει τα επιτόκια και ότι ενεργεί με πολιτικά και όχι οικονομικά κίνητρα, ενώ αναζητεί τρόπο για να τον απολύσει.

«Υπηρέτησα τη Fed υπό τέσσερις κυβερνήσεις, ρεπουμπλικανικές και δημοκρατικές. Κάθε φορά έκανα το καθήκον μου χωρίς φόβο ή πολιτική εύνοια, επικεντρωμένος αποκλειστικά στην εντολή μας. Λογαριάζω να συνεχίσω τη δουλειά για την οποία η Γερουσία επικύρωσε το διορισμό μου», επέμεινε ο Πάουελ.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ χαρακτήρισε την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος του Πάουελ επίθεση εναντίον της ανεξαρτησίας της Fed. «Όποιος είναι ανεξάρτητος και δεν αρκείται να ακολουθεί κατά γράμμα τον Τραμπ αποτελεί αντικείμενο έρευνας, κατήγγειλε.

Αναλυτικά η δήλωση Πάουελ:

Την Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε στη Federal Reserve κλητεύσεις από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης με αφορμή την κατάθεσή μου στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας τον περασμένο Ιούνιο. Η κατάθεση αυτή αφορούσε, μεταξύ άλλων, ένα πολυετές πρόγραμμα ανακαίνισης ιστορικών κτιρίων της κεντρικής τράπεζας.

Έχω βαθύ σεβασμό για το κράτος δικαίου και για τη λογοδοσία στη δημοκρατία μας. Κανείς – και σίγουρα όχι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας – δεν είναι υπεράνω του νόμου. Αλλά αυτή η άνευ προηγουμένου ενέργεια πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της συνεχιζόμενης πίεσης από την κυβέρνηση.

Αυτή η νέα απειλή δεν αφορά την κατάθεσή μου τον περασμένο Ιούνιο ή την ανακαίνιση των κτιρίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Δεν αφορά τον εποπτικό ρόλο του Κογκρέσου. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, μέσω καταθέσεων και άλλων δημόσιων ανακοινώσεων, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώσει το Κογκρέσο σχετικά με το έργο ανακαίνισης. Αυτά είναι προσχήματα. Η απειλή ποινικών διώξεων είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα καθορίζει τα επιτόκια με βάση την καλύτερη εκτίμησή μας για το τι θα εξυπηρετήσει το κοινό, αντί να ακολουθεί τις προτροπές του Προέδρου.

Το ζήτημα είναι αν η Fed θα μπορεί να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκια με βάση τα στοιχεία και τις οικονομικές συνθήκες ή αν η νομισματική πολιτική θα καθοδηγείται από πολιτικές πιέσεις ή εκφοβισμούς.

Έχω υπηρετήσει στη Fed υπό τέσσερις κυβερνήσεις, τόσο Ρεπουμπλικανικές όσο και Δημοκρατικές. Σε κάθε περίπτωση, έχω εκτελέσει τα καθήκοντά μου χωρίς πολιτικούς φόβους ή ευνοϊκές μεταχειρίσεις, εστιάζοντας αποκλειστικά στην αποστολή μας για σταθερότητα των τιμών και μέγιστη απασχόληση. Το δημόσιο καθήκον απαιτεί μερικές φορές να παραμένεις σταθερός απέναντι στις απειλές. Θα συνεχίσω να εκτελώ το έργο για το οποίο με ενέκρινε η Γερουσία, με ακεραιότητα και δέσμευση να υπηρετώ τον αμερικανικό λαό.

