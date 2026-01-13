Κατά τη διάρκεια του 2025, μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν 540,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική αξία τους ανήλθε σε €544,4 δισ., καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.

Από το σύνολο των συναλλαγών, 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας €10,9 δισ., αφορούν τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS payments.

Η μέση ημερήσια δραστηριότητα ανήλθε σε 2,2 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας €2,2 δισ., ενώ στις 24 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ 6 εκατομμυρίων συναλλαγών αξίας €3,5 δισ., επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της υποδομής της ΔΙΑΣ.

Εκρηκτική άνοδος άμεσων πληρωμών

Το 2025 επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο των άμεσων πληρωμών:

122,1 εκατ. άμεσες πληρωμές (+72,8% σε σχέση με το 2024)

Οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το 27% των μεταφορών πίστωσης

Ιστορικό υψηλό: 15,4 εκατ. άμεσες πληρωμές τον Δεκέμβριο 2025

Peak επεξεργασίας: 235 συναλλαγές/δευτερόλεπτο (14/12/2025)

IRIS – Καθολική υιοθέτηση

IRIS P2P:

111,4 εκατ. συναλλαγές (+90% ετησίως)4,3 εκατ. χρήστες

IRIS P2Pro:

583.445 επαγγελματίες+197% συναλλαγές έναντι 2024

IRIS Commerce:

+70,8% αύξηση συναλλαγών

Παρουσία σε ~1,2 εκατ. POS & 70.000 e-shop

Ενίσχυση της χρηστικότητας του IRIS με διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων

Σε συνέχεια της ισχυρής δυναμικής του IRIS και της ευρείας υιοθέτησής του, η ΔΙΑΣ προχωρά από τις 15 Ιανουαρίου 2026 στον διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων συναλλαγών για τα προϊόντα IRIS Person to Person (P2P) και IRIS Person to Professionals (P2Pro).

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν πλέον:• να αποστέλλουν έως 1.000€ ημερησίως σε ιδιώτες μέσω IRIS P2P (με μηνιαίο όριο 5.000€), • έως 1.000€ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS P2Pro.

Δήλωση Σταυρούλας Καμπουρίδου, CEO ΔΙΑΣ Α.Ε.

«Το 2025 ανέδειξε ότι οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα δεν ακολουθούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη - τη διαμορφώνουν.

Την περίοδο 2020-2025, ο όγκος συναλλαγών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ αυξανόταν με ετήσιο σύνθετο ρυθμό (CAGR) 13%, σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας. Το γεγονός αυτό, αποτυπώνει την επιτυχία των πολιτικών ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των άμεσων πληρωμών.

Υπογραμμίζει παράλληλα τη δύναμη της συνεργασίας της ΔΙΑΣ με τις τράπεζες, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Πολιτεία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των κρίσιμων υποδομών πληρωμών ως επιταχυντών της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι άμεσες πληρωμές εξελίσσονται σε καθολικές υπηρεσίες καθημερινών συναλλαγών για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη στη χώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.