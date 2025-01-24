Στο μεταλλευτικό έργο των Σκουριών, τα δικά σου χέρια είναι χρήσιμα

Το έργο των Σκουριών, ένα από τα πλέον σύγχρονα και καινοτόμα μεταλλεία που αναπτύσσονται στην Ευρώπη, εισέρχεται σε τροχιά ολοκλήρωσης, με στόχο την εμπορική του λειτουργία, κάτι που δημιουργεί πολυάριθμες ευκαιρίες απασχόλησης, με τη ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνικός Χρυσός, σε συνεργασία με τους αναδόχους κατασκευής του έργου, ενισχύει τις δράσεις της για την προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων. Μετά τις επιτυχημένες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τοπικές κοινότητες της ΒΑ Χαλκιδικής, η πρωτοβουλία επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα με στόχο την ενημέρωση ενός ευρύτερου κοινού σχετικά με τις διαθέσιμες και μελλοντικές θέσεις εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Capsis και η δεύτερη στην Αθήνα, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο New Hotel, από τις 12:00 έως και τις 20:00 κάθε ημέρας.

Το έργο θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, από γεωλόγους και μηχανικούς μεταλλείων-μεταλλουργούς έως μηχανικούς Πληροφορικών Συστημάτων και Αυτοματισμού. Οι θέσεις απευθύνονται σε όλους και όλες (π.χ. τελειόφοιτους σχολών, όσους κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, εργαζόμενους στον κλάδο), ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή πρότερης εργασιακής εμπειρίας, παρέχοντας ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον και σε ένα έργο που διαμορφώνει το μέλλον της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την πρώτη φάση των ενημερωτικών εκδηλώσεων στις τοπικές κοινότητες της ΒΑ Χαλκιδικής, η οποία έτυχε ευρείας αποδοχής και ιδιαίτερα από τον Δήμο Αριστοτέλη, το 67,5% των ενδιαφερομένων ήταν άνδρες και το 32,5% γυναίκες, γεγονός που υπογραμμίζει το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των γυναικών για εργασία στον κλάδο. Η τάση αυτή ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στρατηγική δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός για υιοθέτηση μιας κουλτούρας ισότητας και συμπερίληψης. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων του πρώτου κύκλου εκδηλώσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωτικές εκδηλώσεις και τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, καθώς και για ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος, επισκεφτείτε το https://www.hellas-gold.com/anthrwpino-dynamiko/theseis-ergasias/ergasteite-stis-skouries.

