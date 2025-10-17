Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές εν μέσω ανησυχιών για τα κόκκινα δάνεια στις ΗΠΑ - Κάτω από τις 2.000 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Στο «κόκκινο» κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο στις ΗΠΑ επηρεάζουν το κλίμα στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 1,65%, με όλους τους κύριους δείκτες και τομείς να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Στο υπόλοιπο ταμπλό, ο γερμανικός DAX χάνει 2,16%, ο βρετανικός FTSE 100 διολισθαίνει 1,59% και ο γαλλικός CAC-40 υποχωρεί κατά 0,89%. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 και ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφουν απώλειες 4% και 2,35% αντίστοιχα.

Η πτώση αυτή στους δείκτες οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιπτώσεις από τον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ πλήττουν τις ευρωπαϊκές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη Stoxx Europe 600 Banks να καταγράφει απώλειες 2,8%.

Σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ, την Πέμπτη, οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών και της τράπεζας Jefferies κατέγραψαν μεγάλες απώλειες, καθώς αυξήθηκαν οι φόβοι για κόκκινα δάνεια στη Wall Street.

Ο δείκτης των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών σημείωσε χθες βουτιά 6,3% μετά τις ανακοινώσεις από δύο τράπεζες που τροφοδότησαν τις ανησυχίες των επενδυτών για κρυφούς πιστωτικούς κινδύνους.

Σε άλλα νέα στον τραπεζικό κλάδο, η απόπειρα επιθετικής εξαγοράς της Sabadell από την ισπανική τράπεζα BBVA απέτυχε την Πέμπτη, καθώς δεν κατάφερε να πείσει τους μετόχους να υποστηρίξουν την προσφορά ύψους 16,32 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές της BBVA ενισχύονται άνω του 6%, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην είδηση, ενώ οι μετοχές της Sabadell χάνουν πάνω από 6%.

Σημαντικές απώλειες και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να υποχωρεί κάτω από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.

Η αγορά ακολουθεί την ισχυρή πτώση των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες όπως σημειώθηκε παραπάνω υποχωρούν στον απόηχο του χθεσινού αρνητικού κλεισίματος των δεικτών της Wall Street, καθώς οι ανησυχίες για την υγεία αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών έπληξαν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, κινούνταν στις 1.974,61 μονάδες σημειώνοντας ισχυρή πτώση 1,94%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 36,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (+2,35%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,41%), της Optima Bank (-3,12%), της Eurobank (-3,00%), της Aktor (-2,98%), της Κύπρου (-2,82%), της Εθνικής (-2,71%) και της Alpha Bank (-2,47%).

Ανοδικά κινούνται 11 μετοχές, 82 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ελλάκτωρ (+6,87%) και ΣΙΔΜΑ (+5,65%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ίλυδα (-4,55%) και Εκτέρ (-4,21%).

Πηγή: skai.gr

