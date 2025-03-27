Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η χρηματοδότηση της αναβάθμισης έξι παιδικών χαρών και της δημιουργίας δύο νέων στο Δήμο Αθηναίων, ύψους 1.100.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται δύο νέες παιδικές χαρές επί των οδών Λαχανά και Χρυσηίδος, έκτασης 345 τ.μ, και στην Πλατεία Παρθένη, έκτασης 245 τ.μ., ενώ αναβαθμίζονται οι υφιστάμενες παιδικές χαρές σε: Πλατεία Καρκαβίτσα, Πλατεία Νεαπόλεως, και επί των οδών Κύμης και Αριστομένους, Αμφιτρίτης και Άλτεως, Προμηθέως και Επιδάμνου, και Ησαϊα Σαλώνων και Αξιού.

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς αστικού εξοπλισμού και απαιτούμενων δαπέδων (επιφάνειες πτώσης και ζώνες όδευσης) και λοιπών υλικών αναβάθμισης, βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η προσβασιμότητα και η χρήση των οργάνων της κάθε παιδικής χαράς και από ΑμεΑ, αποτελεί σημαντική παράμετρο του σχεδιασμού του έργου, σε μια γενικότερη προσέγγιση που προωθεί τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο παιχνίδι, χωρίς αποκλεισμούς.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Αθηναίων.

