Ευρωαγορές: Πτώση στον απόηχο των δασμών Τραμπ στα αυτοκίνητα - Μεγάλες απώλειες για τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη στον απόηχο των δασμών στα αυτοκίνητα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,83% με τον κλάδο αυτοκινήτων να διολισθαίνει περίπου 3,3%. Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis σημειώνει πτώση άνω του 3%, η Mercedes-Benz χάνει πάνω από 4% και η ΒΜW υποχωρεί άνω του 4%.

Στο υπόλοιπο ταμπλό, ο γερμανικός DAX χάνει 87%, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,52% και ο γαλλικός δείκτης CAC-40 καταγράφει πτώση 0,47%. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,43% και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει πτώση 0,45%.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα επιβάλει δασμό 25% σε «όλα τα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», με τους δασμούς να τίθενται σε ισχύ στις 2 Απριλίου. Ο σύμβουλος του Τραμπ, Γουίλ Σαρφ, δήλωσε ότι οι νέοι δασμοί ισχύουν για «αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά που κατασκευάζονται στο εξωτερικό».

Ο ηγέτης του Λευκού Οίκου χρησιμοποίησε αργότερα την πλατφόρμα Truth Social για να απειλήσει με «πολύ μεγαλύτερους» δασμούς την ΕΕ και τον Καναδά σε περίπτωση που συνεργαστούν για να «προκαλέσουν οικονομική ζημιά στις ΗΠΑ».

Σε ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «λυπάται βαθύτατα» για την τελευταία κίνηση του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς. «Η ΕΕ θα συνεχίσει να αναζητά λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα οικονομικά της συμφέροντα», πρόσθεσε.

«Ως μια μεγάλη εμπορική δύναμη και μια ισχυρή κοινότητα 27 κρατών μελών, θα προστατεύσουμε από κοινού τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής προϊόντων που κατασκευάζονται στην ΕΕ στον κόσμο, με τα μηχανήματα και τα οχήματα να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών του μπλοκ προς την Αμερική. Το 2024, η ΕΕ είχε εμπορικό πλεόνασμα οχημάτων και μηχανημάτων με τις ΗΠΑ ύψους 102 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.