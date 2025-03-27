Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» προχωρά, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025 θα πιστωθεί, με την 25η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 497 δικαιούχων του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 3.640.127,71 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 945.315,11 ευρώ αφορά 267 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.694.812,60 ευρώ αφορά 230 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 644 ηλεκτρικά οχήματα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει επιδοτήσεις συνολικού ποσού 54.360.843,00 ευρώ σε 13.932 δικαιούχους για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος, τον Ιούλιο 2022, έχουν καταβληθεί 59.591.316,62 ευρώ.

