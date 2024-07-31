Στο 9,6% μειώθηκε το εποχικό ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,4% τον Ιούνιο 2023 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,3% τον Μάιο 2024.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 456.663 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 85.865 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 (15,8%) και κατά 30.629 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2024 (6,3%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 12,2% από 14,4% τον Ιούνιο 2023 και στους άνδρες σε 7,5% από 9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 22,5% από 24,5% τον Ιούνιο πέρυσι και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,9% από 10,6%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.293.899 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 79.229 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 (1,9%) και κατά 41.192 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2024 (1%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.027.673 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 16.999 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 (0,6%) και κατά 12.838 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2024 (0,4%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

