Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο 3% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στο σύνολο της ευρωζώνης καθώς με βάση τις προβλέψεις της Eurostat διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Ιούλιο, από 2,5% τον Ιούνιο  

Πληθωρισμός

Στο 3% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, από 2,5% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. 

Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στο σύνολο της ευρωζώνης καθώς με βάση τις προβλέψεις της Eurostat διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Ιούλιο, από 2,5% που ήταν τον Ιούνιο.

Εκτιμήσεις Eurostat για πληθωρισμό

Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε το Βέλγιο όπου ο πληθωρισμός εκτιμάται πως έφτασε στο 5,5% τον Ιούλιο. Ακολουθεί η  Εσθονία με πληθωρισμό στο 3,5%, η Ολλανδία με πληθωρισμό στο 3,5% και η Κροατία με επίσης 3,5%. 

Εκτιμήσεις Eurostat για πληθωρισμό

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πληθωρισμός Ευρωζώνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark