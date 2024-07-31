Στο 3% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Στο 3% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, από 2,5% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat.

Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στο σύνολο της ευρωζώνης καθώς με βάση τις προβλέψεις της Eurostat διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Ιούλιο, από 2,5% που ήταν τον Ιούνιο.

Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε το Βέλγιο όπου ο πληθωρισμός εκτιμάται πως έφτασε στο 5,5% τον Ιούλιο. Ακολουθεί η Εσθονία με πληθωρισμό στο 3,5%, η Ολλανδία με πληθωρισμό στο 3,5% και η Κροατία με επίσης 3,5%.

Πηγή: skai.gr

