ΕΛΣΤΑΤ: Στο 10,6% η ανεργία τον Μάιο - Πτώση 0,6% σε σύγκριση με το 2023

Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,2% τον Μάιο 2023 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,7% τον Απρίλιο 2024.

Οι άνεργοι διαμορφώθηκαν σε 504.924 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 21.707 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2023 (4,1%) και κατά 11.472 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2024 (2,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 13,8% από 14,6% τον Μάιο 2023 και στους άνδρες σε 8,1% από 8,4%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 23,8% από 25,2% τον Μάιο πέρυσι και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 9,9% από 10,3%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.249.074 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53.313 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2023 (1,3%) και μείωση κατά 63.083 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2024 (1,5%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.026.511 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 54.608 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2023 (1,8%) και αύξηση κατά 72.256 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2024 (2,4%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.