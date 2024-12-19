Τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Μότορ Όιλ.

Το καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση φόρου 5% είναι 0,293371964 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2024 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Παρασκευής 27 Δεκεμβρίου (record date)

Από την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.