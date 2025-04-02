Της Έλενας Γαλάρη

Τα Airbnb στην περιοχή της Πλάκας που έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός προστατευόμενος οικισμός απασχόλησαν τα μέλη της Ε΄ Σύνθεσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι καλούνται να αποφανθούν για το εάν ένα ακίνητο με βραχυχρόνια μίσθωση είναι για κατοικία ή για τουριστική χρήση.

Παράλληλα οι Σύμβουλοι της Επικρατείας θα αποφανθούν εάν η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου συνιστά παράνομη μεταβολή της χρήσης του ακινήτου από κατοικία σε τουριστική χρήση και ειδικά σε περιοχές που ισχύει προστατευόμενο πολεοδομικό καθεστώς και απαγορεύεται η λειτουργία ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, κ.λπ., όπως είναι η περιοχή της Πλάκας.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατοίκων της Πλάκας ζητώντας να ακυρωθεί η από 17.10.2023 πράξη της διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, που είχε απορρίψει αίτημα του Σωματείου για να σφραγίσει ακίνητα με βραχυχρόνια μίσθωση στην περιοχή διότι η χρήση τους είναι τουριστική, κάτι που δεν επιτρέπεται για την περιοχή, σύμφωνα με το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς που ισχύει.

Οι προσφεύγοντες, μεταξύ άλλων υποστήριξαν, ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα οι χρήσεις γης αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του πολεοδομικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο της ανάγκης εξυπηρέτησης της λειτουργικότητας και της ανάπτυξης των οικισμών και της εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο Δήμος κατέθεσε έγγραφο υπόμνημα. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

