Ανακοινώθηκε σήμερα από τον υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και τον γγ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη,, η πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «Κομφούζιο».

Η Πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και του ΣΣ ΚΑΠ www.agrotikianaptixi.gr.

«Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 14-04-2025 έως 30-04-2025 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/#/login.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.