Δέκα Χρόνια Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Δίαυλος διαλόγου στην εποχή των μεγάλων ανακατατάξεων

Σε έναν κόσμο όπου οι ισορροπίες στην παγκόσμια σκακιέρα μοιάζουν πιο εύθραυστες από ποτέ, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών γιορτάζει τη 10η του διοργάνωση από τις 9 έως τις 12 Απριλίου. Με κεντρικό θέμα «Ανακατατάξεις» (Realignments), η φετινή συνάντηση φέρνει στην ιστορική πόλη των Δελφών κορυφαίους ηγέτες, διεθνείς οργανισμούς και κορυφαίους αναλυτές για να αναζητήσουν απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, από τα πολεμικά μέτωπα στις γειτονικές χώρες και την ενεργειακή αβεβαιότητα, έως τις γεωοικονομικές αλλαγές, την ευρωπαϊκή συνοχή, τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και την ανάδειξη πολιτικών δυνάμεων που μεταβάλλουν τις παγκόσμιες ισορροπίες, το Φόρουμ επιδιώκει να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικού διαλόγου και αναζήτησης απαντήσεων στα ερωτήματα που διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα και θα καθορίσουν το μέλλον.

Το πρόγραμμα όπως ανακοινώθηκε σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 200 συζητήσεις σε 35 θεματικές ενότητες, με τη συμμετοχή 1000+ ομιλητών από πάνω από 50 χώρες. Μεταξύ αυτών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί και ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Rumen Georgiev Radev, η Πρόεδρος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Željka Cvijanović και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Mathias Cormann.

Με τη συμβολή 30 κορυφαίων think tanks και διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το ΝΑΤΟ, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έχει πλέον εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς διεθνούς κύρους, που προωθεί την καινοτομία, τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διεθνείς πολιτικές προσωπικότητες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι



Πάνω από 20 εν ενεργεία υπουργοί από όλο τον κόσμο θα δώσουν το «παρών» στο Φόρουμ, συμβάλλοντας με τις τοποθετήσεις τους στον δημόσιο διάλογο για καίρια ζητήματα Διεθνών Σχέσεων, Ενέργειας, και Οικονομίας. Στο προσκήνιο βρίσκονται ο Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Joaquim Miranda Sarmento, η Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Maka Botchorishvili, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ Qubad Talabani και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Βουλής της Ουκρανίας Hryhoriy Nemyria.



Η Ελληνική συμμετοχή



Στις συζητήσεις του Φόρουμ θα συμμετέχουν ενεργά εξέχοντες Υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, μεταξύ αυτών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, o Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, o Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης.



Επίσης θα παραστούν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτειακής και πολιτικής ζωής της χώρας όπως, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η πρώην ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρώην ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα, ο Πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς και πολλοί άλλοι.



Προσωπικότητες με μεγάλη επιρροή

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί προσωπικότητες με μακρά πορεία στην ηγεσία και τη διπλωματία, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Paolo Gentiloni, ο πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ Ehud Olmert, ο πρώην ΥΠΕΞ της Παλαιστινιακής Αρχής Nasser Al-Kidwa, ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ahmet Davutoglu, o πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου Guy Verhofstadt, ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Sebastian Kurz, η πρώην ΥΠΕΞ της Ισπανίας Ana Palacio και ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Geoffrey R. Pyatt.

Ανώτατα στελέχη ασφαλείας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, όπως ανακοινώθηκε και στη διεθνή ασφάλεια, με συμμετοχές όπως ο πρώην Επιτελάρχης των Βρετανικών ΕΔ Στρατηγός Sir Nick Carter, οι πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα George Tsunis και Geoffrey pyatt, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας Ole Diehl και η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Γραφείου Πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αυστραλίας Nina Davidson.

Ακαδημαϊκοί στοχαστές και εκπρόσωποι κορυφαίων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Το Φόρουμ φιλοξενεί και φέτος εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της διανόησης, της επιστήμης και της διεθνούς δημοσιογραφίας, οι οποίες συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στον δημόσιο διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Ανάμεσά τους ενδεικτικά θα παρευρεθούν, ο Οικονομολόγος Nouriel Roubini, o Πρόεδρος του Κέντρου για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση Henry Huiyao Wang, o κάτοχος τη έδρας Γεωπολιτικής Robert Strausz-Hupé Chair στο Foreign Policy Research Institute Robert D. Kaplan, ο δημοσιογράφος της Haaretz Gideon Levy, ο πρόεδρος του Building Bridges Foundation Patrick Odier, η Καθηγήτρια στο McCourt School of Public Policy του Georgetown University Renee DiResta, η Φιλόσοφος και Διευθύντρια του Einstein Forum Susan Neiman, ο Ιδρυτής του Project 2025 Paul Dans, ο Συγγραφέας και Επενδυτής σε εταιρίες τεχνολογίας Alvin Graylin, ο αρχισυντάκτης της Wall Street Journal Gerard Baker, ο Αρχισυντάκτης του Monocle Jayson Tyler Brûlé, o Επικεφαλής Οικονομικός Σχολιαστής των Financial Times Martin Wolf, ο Εκδότης των Korean Times Young-jin Oh, ο Εκδότης του Wealth of Nation Simon Nixon και ο Σχολιαστής του Reuters Hugo Dixon.

Η 10η διοργάνωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών επικεντρώνεται στις διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα, με αιχμή την επανεκλογή Τραμπ και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Οι ομιλητές θα αναλύσουν στρατηγικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με θέματα όπως η Ασφάλεια, η 'Αμυνα, η Καινοτομία, η Ενιαία Αγορά και η Πράσινη Μετάβαση, καθώς και τις σχέσεις με ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Ταυτόχρονα, θα συζητηθούν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και των δυναμικών κλάδων της, όπως η Ναυτιλία, ο Τουρισμός, οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και η Ενέργεια.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου του συνεδρίου διαδραματίζουν τα διεθνή think tanks και ινστιτούτα στρατηγικής σκέψης, τα οποία συμμετέχουν ως content partners, συνεισφέροντας με την εμπειρία, την ερευνητική γνώση και την επιρροή τους. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται τα: Chatham House, Club de Madrid, Bled Strategic Forum, GLOBSEC, Warsaw Security Forum, Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Wilfried Martens Centre for European Studies, National Opinion Research Center at the University of Chicago (NORC), RAND Corporation, European University Institute, The Emirate Policy Center, Royal United Services Institute (RUSI), The Brenthurst Foundation, Global Federation of Competitiveness Council (GFCC), London School of Economics, Hellenic Observatory European Institute, New Strategy Center, The US Russia Foundation, Hellenic American Leadership Council (HALC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.