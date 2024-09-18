Λογαριασμός
«Όχι» του ΣτΕ σε ΑΑΔΕ για επέκταση της παραγραφής στη 10ετία σε ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις

Το ΣτΕ εκδικάζοντας υπόθεση απεφάνθη ότι όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν πριν από την 5ετία

ΣτΕ

Νέους κανονισμούς στην επέκταση της παραγραφής ανέλεγκτων υποθέσεων στη 10ετία, θέτει το ΣτΕ στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», το Ανώτατο Δικαστήριο, ορίζει πως η επιμήκυνση της παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια είναι αποδεκτή όταν ο φορολογικός μηχανισμός λαμβάνει πληροφορίες από το εξωτερικό στις οποίες δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση.

Ωστόσο θα πρέπει να έχει ζητήσει τη συνδρομή των αρχών του εξωτερικού εντός της 5ετίας. 

Το ΣτΕ κατέληξε στην απόφαση εκδικάζοντας υπόθεση στην οποία, ενώ η φορολογική αρχή είχε πληροφορίες για εικονικά τιμολόγια επιχείρησης εντός της 5ετίας ζήτησε συνδρομή από το εξωτερικό μετά. 

