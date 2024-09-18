Νέους κανονισμούς στην επέκταση της παραγραφής ανέλεγκτων υποθέσεων στη 10ετία, θέτει το ΣτΕ στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», το Ανώτατο Δικαστήριο, ορίζει πως η επιμήκυνση της παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια είναι αποδεκτή όταν ο φορολογικός μηχανισμός λαμβάνει πληροφορίες από το εξωτερικό στις οποίες δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση.

Ωστόσο θα πρέπει να έχει ζητήσει τη συνδρομή των αρχών του εξωτερικού εντός της 5ετίας.

Το ΣτΕ κατέληξε στην απόφαση εκδικάζοντας υπόθεση στην οποία, ενώ η φορολογική αρχή είχε πληροφορίες για εικονικά τιμολόγια επιχείρησης εντός της 5ετίας ζήτησε συνδρομή από το εξωτερικό μετά.

