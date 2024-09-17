Στα «σκαριά» βρίσκεται το φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο θα νομοθετηθούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν από το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, και θα ενσωματώνει τις παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων, εισοδημάτων, παροχών και ασφαλίστρων.

Δηλαδή την τριετή απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν, διορθώσεις στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών με ταυτόχρονη κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος, μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 20% για ασφαλισμένες κατοικίες, αναστολή ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων και το 2025, απαλλαγή από το φόρο παροχών από εργοδότες σε νέους γονείς, αυτοτελή φορολόγηση των αμοιβών από εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ και μείωση κατά μία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν:

Τριετή απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν κλειστά ακίνητα ή μετατρέψουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες.

Βασική προϋπόθεση είναι το ακίνητο να είναι κενό όπως προκύπτει από το Ε2 ή να βρίσκεται σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 3 έτη, το εμβαδόν του να μην ξεπερνά τα 120 τ.μ. και να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε επιχειρήσεις. Η ελάφρυνση για ένα ιδιοκτήτη με μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ ανέρχεται σε 1.800 ευρώ το χρόνο ή 5.400 ευρώ στην τριετία ενώ για μηναίο μίσθωμα 1.660 ευρώ το ετήσιο όφελος διαμορφώνεται σε 4.600 ευρώ.

Έκπτωση 20% (από 10%) στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες συνολικής αξίας έως 500.000 ευρώ που είναι ασφαλισμένες από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα).

Για τους ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους ασφαλισμένες κατοικίες φορολογητέας αξίας άνω των 500.000 ευρώ η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ παραμένει στο 10% αλλά εάν δεν τις ασφαλίσουν έναντι φυσικών καταστροφών μέχρι την 1η Ιουνίου 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος για ζημιές από θεομηνίες.

Παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων έως τα τέλη του 2025.

Το μέτρο θα ισχύσει για όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής. Έτσι για κατοικία αξίας 200.000 ευρώ το κόστος αγοράς με ΦΠΑ 24% και φόρο μεταβίβασης διαμορφώνεται στα 248.000 ευρώ. Με την αναστολή του ΦΠΑ η τιμή του ίδιου ακινήτου πέφτει στα 206.000 ευρώ, αφού επιβάλλεται μόνο φόρος μεταβίβασης 3%, οπότε ο αγοραστής θα πληρώσει 42.000 ευρώ λιγότερα ή 17%.

Μείωση κατά 50% του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος για επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με έως 1.500 κατοίκους (τώρα η έκπτωση του 50% ισχύει για όσους έχουν έδρα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους).

Μεταφορά στο τέλος μετά την προσμέτρηση των λοιπών κριτηρίων του κριτηρίου για το μέγιστο μισθό εργαζομένου που προσαυξάνει την ελάχιστη αμοιβή. Σήμερα ο μισθός του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου λαμβάνεται συγκριτικά στην αρχή ως το μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με τον κατώτατο μισθό πλέον των τριετιών του υπόχρεου πριν την προσμέτρηση των λοιπών κριτηρίων (προσαύξηση λόγω μισθοδοσίας και τζίρου).

Αύξηση του μέσου τζίρου του ΚΑΔ με αποτέλεσμα να περιορίζεται η προσαύξηση του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος για τους επαγγελματίες που ο τζίρος τους ξεπερνά το μέσο όρο του αντίστοιχου ΚΑΔ. Με το ισχύον σύστημα προσδιορισμού της ελάχιστης τεκμαρτής αμοιβής σε περίπτωση που ο τζίρος του ελεύθερου επαγγελματία υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο τζίρο του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του κλάδου στον οποίο αυτός ανήκει επιβάλλεται προσαύξηση της ελάχιστης τεκμαρτής αμοιβής του κατά 5% επί της διαφοράς.

Κατάργηση από του 2025 του Τέλους Επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους ο φόρος υπολογίζεται με τεκμαρτό τρόπο. Οι επαγγελματίες το τρέχον έτος κλήθηκαν να καταβάλλουν μειωμένο τέλος 50% και συγκεκριμένα 325 ευρώ, ενώ το 2026 δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Το Τέλος παραμένει για τα νομικά πρόσωπα και τα υποκαταστήματά τους.

Χρηματικές παροχές ποσού έως 5.000 ευρώ το χρόνο από εργοδότες προς εργαζόμενους – νέους γονείς, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος έως 12 μήνες από την απόκτηση τέκνου και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει μείωση αποδοχών του νέου γονέα κατά τους μήνες που έλαβε την παροχή, καθώς και για τους αμέσως προηγούμενους και τους επόμενους έξι μήνες σε σχέση με τις αποδοχές του τελευταίου μηνός πριν από την παροχή. Επίσης παρέχεται φοροαπαλλαγή στα voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς που παρέχουν οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους τους.

Απαλλαγή από φόρο ασφαλίστρου 15% συμβολαίων υγείας για παιδιά. Σε περίπτωση οικογενειακού ή ομαδικού συμβολαίου, ο φόρος μειώνεται αναλογικά με τον αριθμό των ανήλικων μελών που καλύπτει.

Αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 22% των εφημεριών του ΕΣΥ. Το μηνιαίο καθαρό όφελος για τους γιατρούς υπολογίζεται σε περίπου 150 ευρώ σε μέσο όρο.

