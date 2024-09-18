Στις αγορές βγαίνει το Δημόσιο σήμερα μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Μοοdy's. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σήμερα θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων (10ετούς διάρκειας) του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 15 Ιουνίου 2034, σε άυλη μορφή,
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024 (Τ+5).
Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών
Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία. Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ.
Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.
