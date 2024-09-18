Eurobank: Ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση του Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας

Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας «Βaa2» από τον οίκο αξιολόγησης Moody's, σε συνέχεια και της πρόσφατης αναβάθμισης της Τράπεζας σε επενδυτική βαθμίδα από τον ίδιο οίκο. Η πρώτη αυτή πράσινη έκδοση για την Τράπεζα καταδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και στους στόχους της για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων με βάση τα κριτήρια χρήσης των κεφαλαίων και τη διαδικασία επιλογής, όπως περιγράφονται στο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Framework) της Eurobank, το οποίο είναι σύμφωνο με τα ICMA Green Bond Principles (GBP) 2021.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία στις 24 Σεπτεμβρίου 2029 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 4%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 και τα ομόλογα θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η συναλλαγή, όπως τονίζεται, έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο έγινε εμφανές και από το γεγονός ότι τα βιβλία προσφορών ξεπέρασαν τα 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ εντός της πρώτης μιάμισης ώρας, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να υπερβεί τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 5,4 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 850 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 180μ.β. από 210μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς συγκέντρωσε εντολές από περίπου 270 επενδυτές, που συνιστά το υψηλότερο βιβλίο προσφορών καθώς και το μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ελληνικής έκδοσης ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η τελική κατανομή σε επενδυτές με ESG προσανατολισμό ξεπέρασε το 60%.

Στην κατανομή, οι διεθνείς επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (34%), Γαλλία (14%) και Ιταλία (12%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 62% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 22% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 9% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 5% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities - MREL) και θα συμβάλουν στην αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων προς την πλήρη κάλυψη του επιπέδου της τελικής Ελάχιστης Απαίτησης.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe και Nomura Financial Products Europe GmbH.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

