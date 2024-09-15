Διπλή στόχευση αλλά με μία κοινή συνισταμένη, είχε το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξειδικεύτηκε μέσα στην εβδομάδα από τα συναρμόδια υπουργεία. Η κοινή συνισταμένη αφορά στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ειδικά εκείνων που ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά ευάλωτων και αυτό θα υλοποιηθεί μέσα από δύο άξονες: την αύξηση των εισοδημάτων και τη μείωση των φόρων.

Επίσης, μία σημαντική αλλά και ουσιαστική παρέμβαση είναι αυτή στο κομμάτι της στέγης, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικίας και κατά συνέπεια, την υποχώρηση των τιμών.

Από τη μία δίνονται φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα, τα οποία υπολογίζονται σε 600.000 και από την άλλη μπαίνει φρένο στην επέκταση του Airbnb.

Στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση ελπίζουν ότι μέσα από αυτό το

πακέτο μέτρων θα καταστεί εφικτή η βελτίωση του επιπέδου ζωής για έναν σημαντικό αριθμό νοικοκυριών που δυσκολεύονται λόγω της οικονομικής κρίσης και της ακρίβειας η οποία επιμένει τα τελευταία χρόνια.

Ας δούμε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης:

Αύξηση εισοδήματος

Αύξηση συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Η αύξηση εκτιμάται από 2,2% έως 2,5%. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Τον Δεκέμβριο θα καταβληθεί ενίσχυση σε περίπου 670.000 συνταξιούχους. Οριζόντια αύξηση των μισθών στο Δημόσιο, ώστε ο εισαγωγικός να μην υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού. Διεύρυνση του επιδόματος επίτευξης στόχων. Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των νυχτερινών των ένστολων. Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Μία επιπλέον δόση στους δικαιούχους επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ. Eνίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ. Ενίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ. Ενίσχυση 200 ευρώ για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Eπιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Σε όλα τα παραπάνω θα προστεθεί και η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2025, η οποία θα συμπαρασύρει προς τα πάνω επιδόματα και τριετίες. Το ύψος της θα καθοριστεί μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Μείωση φορολογίας

Μείωση 1% των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Moνιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν. Aπαλλαγή από ΦΠΑ για νέα κτίρια (επέκταση το 2025). Kατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 mbps). Απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρου (15%) για συμβόλαια υγείας παιδιών έως 18 ετών. Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ νέων γονέων. Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές. Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών ιατρών του ΕΣΥ. Kίνητρα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Μείωση φόρων χαρτοσήμου σε μια σειρά από συναλλαγές.

Στέγη

Εκτός από τη φορολογική ελάφρυνση για εκείνους που θα ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα ή θα μετατρέψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, έχουν αποφασιστεί και τα εξής:

Αναβάθμιση παλαιών κατοικιών: Πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων για δάνεια έως 20.000 ευρώ με μηδενικό επιτόκιο, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων παλαιών κατοικιών. Απαλλαγή από τον φόρο ενοικίου για 3 χρόνια για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα ή εάν μετατρέψουν μία βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. «Κόφτης» στο Airbnb: Απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας τουλάχιστον για έναν χρόνο. Νέο τέλος στις πλατφόρμες: Νέο, αυξημένο τέλος στις συμβάσεις μέσω πλατφορμών. «Σπίτι Μου II»: Πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από πάνω από 15.000 νέους ή ζευγάρια ηλικίας έως 50 ετών, με επιτόκιο χαμηλότερο από το εμπορικό. Επιτόκια: Πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ για δάνεια έως 20.000 ευρώ με μηδενικό επιτόκιο για ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών.

