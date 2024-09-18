Ολοκληρώνεται σε 18 μήνες από σήμερα η μεγάλη επένδυση της HIG για το «πράσινο» Logistics Park στον Ασπρόπυργο, με τα έργα να ξεκινούν εντός των προσεχών 5 μηνών.

Αυτό ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μπήτρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Inventio Edge, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2024, που πραγματοποιείται στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

Ήδη έχει εκδοθεί η πρώτη εκ των συνολικά τριών αδειών για το εν λόγω project, με τις διαδικασίες να έχουν ωριμάσει ώστε να εκκινήσουν τα εργοτάξια εντός των προσεχών 5 μηνών.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Μπήτρος, οι εγκαταστάσεις του μοναδικού "trimodal" πάρκου της χώρας θα διαθέτουν ρομποτικές αποθήκες 18 μ., που θα είναι οι πρώτες του είδους και αυτού του μεγέθους του στην Ελλάδα. Το κτίριο θα είναι LEED Gold, ενώ θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά ισχύος 25 MW τόσο για ιδιοκατανάλωση όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, θα κατασκευαστεί γέφυρα που θα συνδέει το βόρειο και το νότιο κομμάτι του πάρκου, ώστε να μην υπάρξει κυκλοφοριακή επιβάρυνση της περιοχής.

Σύμφωνα με τον κ. Μπήτρο, η εταιρεία βρίσκεται σε επαφές με διάφορους υποψήφιους ενοικιαστές με στόχο το μέγιστο όφελος τόσο για τον επενδυτή όσο και για τη ίδια τη χώρα.

Αναφερόμενος στο κομμάτι των «πράσινων» κατασκευών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Inventio Edge ανέφερε ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να εισέλθει στο κομμάτι των μπαταριών και του υδρογόνου στοχεύοντας έτσι σε καλύτερους όρους χρηματοδότησης και μεγαλύτερης κεφαλαιακής επάρκειας.

Όπως είπε, τα «πράσινα» στοιχεία καθίστανται πλέον υποχρεωτικά για την εξεύρεση χρηματοδότησης και την ανάπτυξη σύγχρονων κτιρίων, είτε πρόκειται για τον κλάδο του τουρισμού, είτε των logistics.

Τόνισε ότι η διάσταση συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής -την οποία αναπλάθει η Inventio Edge- έχει μεγάλη σημασία για την ίδια την εταιρεία.

«Οπότε ένα μέρος της ταχύτητας, με την οποία υλοποιούμε τα έργα, εμπεριέχει αυτή την ανταποδοτική ισορροπία με τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές. Μας απασχολεί ιδιαίτερα το well being της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

